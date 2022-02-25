"Зверніть увагу. Висловлюйтесь": зірка "Беверлі Хіллз, 90210" закликала зірок не мовчати про війну в Україні

Актриса звернулася до світових зірок / Фото: elle.com, instagram.com/theshando

Світ уважно стежить за тим, що відбувається в Україні. Кожен у ситуації, коли Росія напала на Україну , повинен зайняти бік. І багато західних зірок вже зробили свій вибір і надають Україні свою підтримку.

Раніше ми писали, що акторка Аджеліна Джолі підтримала Україну, музикант Джаред Лето , А також стало відомо про те, що зірка культового серіалу 90-х "Беверлі Хіллз, 90210" Шеннен Доерті закликає зірок не мовчати про війну в Україні і максимально використовувати соцмережі для того, щоб поширювати правду , а не тільки хвалитися своїми успіхами.

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Це відбувається зараз. Зверніть увагу. Висловлюйтесь. Я не можу повірити, що знаменитості та впливові особи публікують повідомлення про свої останні успіхи або новітню сумку, коли вбивають дітей, батьків, матерів, синів, дочок. Хоча я розумію, що є межа того, чого можуть досягти соціальні мережі, я також думаю, що вони можуть зробити набагато більше, ніж просто бути самообслуговуючою платформою. Україно, я молюся за тебе, Україно. #Україна #мирдля всіх

Цивілізований світ засуджує дії окупантів та агресора Путіна!

Нагадаємо, екс-"ВІА Гру" Ольгу Романівську затримали у Москві за участь у мітингу проти війни.