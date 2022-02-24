Колишню"ВІА Гру" Ольгу Романовську затримали у Москві: вона вийшла на мітинг проти війни

Артистка в Інстаграм повідомила про те, що її затримали та везуть у невідомому напрямку

Артистка розповіла про те, що її затримали за участь у мітингу / Фото: Інстаграм Ольги Романовської

Прямо зараз у багатьох російських містах проходять акції протесту проти вторгнення в Україну. Про що, звичайно ж, російські пропагандистські ЗМІ не розповідають. Натомість активно затримують незгодних. Одним із учасників мітингу стала колишня учасниця гурту "ВІА Гра" – співачка Ольга Романовська.

На своїй сторінці в Істаграмі Ольга Романовська повідомила, що її затримали за її позицію і тепер везуть у невідомому напрямку.

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Ольга Романовська / Фото: Інстаграм Ольги Романовської

Мене закрили за вихід на площу Пушкінську. Везуть у невідомому напрямку. Я за мир. Я проти війни. Жодних неправомірних дій не робила. Можливо, мій Інстаграм буде заблоковано. Все буде добре. Бережіть один одного! #нівійні

Яка доля чекає на артистку і тих, кого затримали разом з нею, зараз невідомо.

Тим часом співачка Тіна Кароль у монастирі молиться за мир в Україні, низка інших зірок також підтримують українців і закликають не піддаватися паніці.

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