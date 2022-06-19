"Зразковий самець" Бен Стіллер засвітився у Львові: що актор тут робить (відео)

Бен Стіллер виконує свою місію посла доброї волі ООН. / Фото: Getty Images, Скріншот із відео

Одназначно, Голлівуд за Україну! Нещодавно Анджеліна Джолі приїжджала до Львова та спілкувалась з дітьми-переселенцями. Тепер ж з візитом прибув до українського міста Бен Стіллер.

У TikTok з'явилось відео, як знаменитість ходить центральною площею Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченку і говорить телефоном.

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Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, – написав автор ролику.

До речі, зірка "Ночі в музеї", як і Джолі, є послом доброї волі ООН. Упродовж останніх шести років весь свій вільний час Бен присвячує питанням волонтерства та допомоги біженцям у всьому світі. Актор раніше вже відвідував Йорданію, Гватемалу і Ліван.

Напередодні свого візиту до Львові, Бен Стіллер завітав до польського міста Жешув, де зустрівся з українськими біженцями, аби почути з їхніх вуст історії про те, як зачепила їх ця кривава війна.

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Бен Стіллер у Польщі

Я тільки що прибув до Польщі, щоб зустрітися з сім'ями, чиї життя були розбиті війною і насильством в Україні. Мільйони людей були змушені тікати зі своїх будинків. І більше 90% з них – це жінки і діти. Я тут, щоб дізнатись їхні історії та поділитися ними. Це важливо, щоб показати, як війна завдає удару по звичайним людям, і щоб посилити заклики до солідарності. Кожен має право на безпеку. Хто завгодно, де завгодно і коли-завгодно, – написав актор в Instagram.

З якою метою Бен Стіллер прибув до Львова – наразі не відомо. Ймовірно, зустрітися з переселенцями, щоб також почути від них розповіді про війну.

Коротко про Бена Стіллера

56-річний американський актор відомий своїми ролями у кінокомедіях: "Знайомство з батьками", "Зразковий самець", "Ніч у музеї", , "Знайомство з Факерами", "Дюплекс" та інші.

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Стіллер є єдиним актором, номінованим на антиприз "Золота малина" у категорії "Найгірший актор" за всі п'ять фільмів, випущені ним упродовж одного року:)

Зірку можна побачити в багатьох відеокліпах, зокрема Rollin' рок-гурту Limp Bizkit, Closer гурту Travis, а також Tribute колективу Tenacious D.

Нагадаємо, легендарний "Термінатор" Арнольд Шварценеггер також активно закликає зупинити Путіна. Ба більше, в березні він особисто звернувся до росіян та їхнього президента-диктатора з закликом закінчити це божевілля.