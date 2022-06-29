Чергові зізнання? Меган Маркл та принца Гаррі помітили в гостях у Опри Вінфрі

Герцоги Сасекські дорожать дружбою з Опрою Вінфрі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Великій Британії продовжують святкувати 70-річчя правління на троні Єлизавети II. Меган Маркл та принц Гаррі вперше за два роки приїхали до родини щоб особисто привітати любу бабусю. Мабуть, королівська родина забула про образи після приголомшливого інтерв'ю скандальної парочки американській телеведучій Опрі Вінфрі. У якому чого тільки Меган і Гаррі не наговорили. Звинувативши, наприклад, родичів у расизмі. Пізніше команда телеведучої видалила відео з усіх ресурсів.

Фрагмент скандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, 2021. Скріншот YouTube

Дізнавшись що і як у Великій Британії, герцоги Сассекські повернулися до Лос-Анджелеса. Та поїхали в гості до… Опри Вінфрі. Автомобільний кортеж знаменитостей зняли папараці британського таблоїду "Daily Mail". Принц Гаррі у сонцезахисних окулярах та бейсболці був за кермом. А Меган Маркл, примостившись на задньому сидінні, говорила зі своєю подружкою, актрисою Джаніною Гаванкар.

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Кортеж принца Гаррі та Меган Маркл по дорозі в гості до Опри Вінфрі / Фото: dailymail

В особняку Опри Вінфрі, який оцінюється ріелторами в 100 мільйонів доларів, Меган Маркл та принц Гаррі провели близько години.

Кортеж герцогів Сасекських біля особняка телеведучої / Фото: dailymail

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Що обговорювали за зачиненими дверима, інсайдери таблоїду не розповіли. Але якщо мова йде про нове інтерв'ю, то Букінгемському палацу варто похвилюватися.

Перший за 2 роки візит до Великої Британії принца Гаррі та Меган Маркл

Зазначимо, що герцоги Сассекські мешкають у Каліфорнії. Принц Гаррі та Меган Маркл придбали маєток за 15 мільйонів доларів за п'ять хвилин від своєї подруги Опри Вінфрі.

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