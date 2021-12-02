Один вдома: як би виглядало житло Маккаллістерів, якби фільм зняли в Україні

Як би виглядав інтер'єр будинку Маккалістерів, якби його знімали в Україні. / Фото: Скріншот з YouTube

Зараз всі активно готуються до Нового року, а також традиційно переглядають старі фільми, які асоціюються з цим святом і "Один вдома" також є у цьому переліку.

Фільм про Кевіна Маккалістера та його сімейку безперечно можна переглядати щороку і, найцікавіше, він не втрачає своєї актуальності ніколи. Усім відомо, що у комедії, окрім дотепних пригод юнака, зображена казкова зимова атмосфера 80-90-х років, а також розкішний будинок, у якому кожен мріяв би жити.

Реклама

Що ж, "Сьогодні" пофантазували, як би виглядало приміщення культового проєкту, якби його зняли в українських 90-х та зробили спеціально добірку. Приємного перегляду

Вітальня

Напевно, ви пам'ятаєте розкішну вітальну Маккалістерів, прикрашену яскравими новорічними іграшками та гірляндами.

Вітальня у фільмі. / Фото: Скріншот з YouTube

Реклама

Втім, в Україні ця кімната була б дещо "скромнішою", а прикрашав би її ось такий декор, як на картинці.

Вітальня у стилі 90-х в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні, roomester

Ванна кімната

А пам'ятаєте знамениту сцену у ванній, в якій Кевін Маккаллістер несамовито кричить, тому що щоки щипає рідина після гоління, але він не віднімає від них рук? Погодьтесь, ванна із великим дзеркалом там крута.

Реклама

Ванна кімната у фільмі. / Фото: Скріншот з YouTube

А ось як би виглядала ця сцена в українській ванній 90-х.

Ванна кімната у стилі 90-х в Україні. / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Гостьова кімната

Ох цей зворушливий момент, коли Кевін сам прикрашає ялинку і сумує за рідними. До речі, ви знали, що у цьому будинку є чотири гостьових і ось одна з них.

Гостьова кімната у фільмі. / Фото: Скріншот з YouTube

Але в Україні було б своя атмосфера: телевізор, килим на стіні і темні штори.

Гостьова кімната у стилі 90-х в Україні. / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Кухня

Якщо у фільмі кухня виглядає затишно, то у іншій реальності вона була б дещо іншою.

Кухня у фільмі. / Фото: Скріншот з YouTube

Ось як би виглядала кухня 90-х до ремонту в Україні.

Кухня у стилі 90-х в Україні. / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Спальня батьків

Пам'ятаєте кімнату містера і місіс Макаллістерів – простора з великим ліжком та великими вікнами, що робить приміщення світлішим.

Спальня батьків у фільмі. / Фото: Скріншот з YouTube

А от якби вона виглядала у наших 90-х.

Спальня батьків у стилі 90-х в Україні. / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Подарунок від продюсерів "Один вдома"

До речі, кінопродюсери "Один вдома" вирішили порадувати шанувальників незабутньою пригодою. Чотирьом щасливчикам може випасти унікальний шанс – ночівля в чикагському будинку Маккалістерів, коли ті знову вирушають на канікули. До речі, прийматиме гостей один з акторів – Девін Ретрей, який зіграв старшого брата Кевіна – Базза.

Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати / Фото: Airbnb

Орендувати дім можна буде на Airbnb і лише на одну ніч 12 грудня. Зазначимо, що бронювання відкриється з 7 грудня. І це обійдеться не дорого – лише за 25 доларів.

Гості самі зможуть розставити пастки для злодіїв та зустрітися зі справжнім тарантулом, який нагадає їм домашнього улюбленця Базза. Також запропонують піцу та макарони з сиром, приготовані у мікрохвильовці.

Повідомляється, що будинок виглядатиме так само, як і 31 рік тому у фільмі.

Раніше ми писали, хто з українських акторів міг би зіграти в "Один вдома" та кому який персонаж дістався б.

Вас також можуть зацікавити: