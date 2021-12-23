Один в один – тато: як зараз виглядає старший син Андрія Макаревича

/ Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Лідер гурту "Машина часу" 68-річний Андрій Макаревич днями повідомив, що знову стане батьком. Проте шанувальників цікавить, як зараз живе старший син музиканта Іван.

Нині Вані Макаревичу вже 34 роки. Він, як батько, активно займається творчістю.

Реклама

Макаревич із сином Іваном / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Іван вирішив присвятити своє життя акторській майстерності. Глядачі могли бачити сина знаменитого музиканта на екранах у таких фільмах як "Бій з тінню", "Російський Біс", "Моя велика таємниця" та інші.

Іван Макаревич на прем'єрі "Російський біс"

Реклама

До речі, саме Ваня Макаревич зіграв роль сина Сані Білого із "Бригади" у фільмі "Бригада: Спадкоємець".

Окрім акторської кар'єри, Іван, як і батько, займається музикою. Також Макаревич-молодший 2017 року запустив свій бренд одягу Chipoodl.

Син Андрія Макаревича – Іван / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Реклама

У своєму акаунті в Instagram Іван часто публікує фотографії із Андрієм Макаревичем. Також син артиста розповідав у кількох інтерв'ю, що намагається багато часу проводити з батьком, наприклад, разом вони їздять на дайвінг.

Шанувальники відзначають схожість Андрія та Івана / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Шанувальники у коментарях відзначають разючу зовнішню подібність батька та сина.

"Дуже схожі з батьком!"

"Один в один – тато"

"Які ви чудові! Які схожі"

Скріншот – instagram.com/jamesoclahoma

Нагадаємо, що Іван Макаревич син артиста від другого шлюбу з косметологом Аллою Голубкіною. Незабаром після народження Вані Андрій Макаревич розлучився з дружиною.

Також, як ми писали раніше, Андрій Макаревич часто обстоює свою соціальну позицію. Так, він назвав ідіотами росіян, які не хочуть вакцинуватися.