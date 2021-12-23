Один в один – папа: как сейчас выглядит старший сын Андрея Макаревича

Макаревич со старшим сыном / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Лидер группы "Машина времени" 68-летний Андрей Макаревич на днях сообщил, что снова станет отцом. Однако поклонников интересует, как же сейчас живет старший сын музыканта Иван.

Сейчас Ване Макаревичу уже 34 года. Он, как и отец, активно занимается творчеством.

Реклама

Макаревич с сыном Иваном / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Иван решил посвятить свою жизнь актерскому мастерству. Зрители могли видеть сына знаменитого музыканта на экранах в таких фильмах как "Бой с тенью", "Русский Бес", "Моя большая тайна" и другие.

Иван Макаревич на премьере фильма "Русский бес"

Реклама

Кстати, именно Ваня Макаревич сыграл роль сына Сани Белого из "Бригады" в фильме "Бригада: Наследник".

Кроме актерской карьеры, Иван, как и отец, занимается музыкой. Также Макаревич-младший в 2017 году запустил свой бренд одежды Chipoodl.

Сын Андрея Макаревича – Иван / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Реклама

В своем аккаунте в Instagram Иван часто публикует фотографии с Андреем Макаревичем. Также сын артиста рассказывал в нескольких интервью, что старается проводить много времени с отцом, например, вместе они ездят на дайвинг.

Поклонники отмечают сходство Андрея и Ивана / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Поклонники в комментариях отмечают поразительное внешнее сходство отца и сына.

"Очень похожи с отцом!"

"Один в один – папа"

"Какие вы замечательные! Как похожи"

Скриншот – instagram.com/jamesoclahoma

Напомним, что Иван Макаревич сын артиста от второго брака с косметологом Аллой Голубкиной. Вскоре после рождения Вани Андрей Макаревич развелся с супругой.

Также, как мы писали ранее, Андрей Макаревич часто отстаивает свою социальную позицию. Так, он назвал идиотами россиян, которые не хотят вакцинироваться.