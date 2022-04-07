Окупанти розграбували дачу Олега Скрипки під Києвом: Забули шкарпетки і квашені огірки (відео)

Олега Скрипку пограбували / Фото: instagram.com/o.skrypka

Після звільнення від "русского міра" селищ на Києвщині Олег Скрипка вирішив відвідати свою дачу у селі, розташованому неподалік Бучі, де точились активні бойові дії.

Приїхавши на місце, Олег Скрипка побачив на власні очі, який безлад натворили рашисти на його території.

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Орки – мародери у селі Козаровичи, що біля Бучі, вломились і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені, – поділився співак в Instagram.

Як зізнався Скрипка, окупанти забрали багато чого, але найдорожче – картину відомого художника, на шастя, не взяли. Очевидно, рашисти зовсім не розбираються в живописі.

Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві, – додав співак.

Втім, Скрипка не впадає у відчай, бо ж все можна відбудувати. Головне, як каже артист, щоб окупанти пішли геть з нашої країни.

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Все можна відбудувати. Головне, щоби ворог навічно пішов з нашої землі. Та ми запануєм у своїй сторонці. Все буде Україна! І величезна дяка нашим воякам, що боронять нашу землю, – наголосив Олег Скрипка.

До речі, днями Олег Скрипка присвятив нову пісню бійцям української армії. У патріотичному треці артиста прозвучали найголовніші гасла українського народу у боротьбі за свою незалежність.