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Героям Слава! Олег Скрипка присвятив нову пісню бійцям української армії

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 10:42
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У новому патріотичному треку Олега Скрипки прозвучали найголовніші гасла українського народу у боротьбі за свою свободу та незалежність

Українські артисти за допомогою музики продовжують збирати гроші для армії та підтримувати бойовий дух наших воїнів. Наприклад, Злата Огнєвіч разом із гуртом "БЕЗ Обмежень" дали благодійний концерт у бомбосховищі.

А співак Олег Скрипка записав нову пісню, яку присвятив героїзму бійців української армії. Трек отримав гучну та символічну назву – "Героям Слава!".

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Вуаля, на ваше озброєння пісенька-кричалка. Слава Україні! Героям слава! російський корабель ... Лозунги – відомі всьому світу, а нам вже рідні. Тому будемо незламними духом і безупинно спрямовуємо чудовисько тим курсом, на який вони заслуговують. Перемога за нами! – презентував пісню Олег Скрипка у своєму Instagram.

Справді, для мільйонів українців ці гасла давно стали не просто словами, а особливим символом свободи, незалежності та незламності українського народу.

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Нагадаємо, що багато всесвітньо відомих музикантів приєдналися до збору коштів для України і дають благодійні концерти по всьому світу. Так, у Бірмінгемі відбувся благодійний вечір, де виступили Ед Ширан, Палома Фейт та інші артисти.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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