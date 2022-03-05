Олега Газманова заочно заарештували в Україні та оголосили у міжнародний розшук

Олега Газманова заарештували в Україні заочно / Фото: Wikipedia, Facebook

Українофоб і путініст Олег Газманов, слідом за російським режисером Микитою Міхалковим, заочно заарештований в Україні через підозри в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України

Крім того, російського виконавця оголосили в міжнародний розшук. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

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Українські прокурори добре усвідомлюють ту обставину, що добровільно ви не з'явитеся до українського суду, та й на гастролі до нас у гості навряд чи збираєтесь. Тому ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук. Природно, закордонні тури – частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль, – звернулася до Газманова Венедіктова.

До своєї посади Венедіктова прикріпила копії офіційних документів, у яких йдеться про арешт Газманова українською владою.

Скріншот – facebook.com/irina.venediktova.31

Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні скоюють злочини в Україні. І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк – тільки в суді, – пожартувала з виконавця у своєму зверненні Венедіктова.

Нагадаємо, що Олег Газманов є одним із затятих прихильників Володимира Путіна та підтримує військові дії на території України.

Також у 2014 році уряд Латвії вніс артиста до "чорного списку" за його "сприяння підриву територіальної цілісності та суверенітету України". 2015 року СБУ внесла Газманова до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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