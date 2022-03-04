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Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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4 березня, 19:17
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Лідер "Машини часу" вже неодноразово озвучував свою позицію
Андрій Макаревич пояснив, чому українці ненавидят росіян
Андрій Макаревич пояснив, чому українці ненавидят росіян / Фото: Власть vs Влащенко

Музикант уважно стежить за подіями в Україні та продовжує критикувати Росію. Андрій Макаревич уже порадив росіянам не радіти обстрілам та бомбардуванням України і мирних жителів, тому що це рано чи пізно може статися з ними.

Тепер лідер "Машини часу" пояснив росіянам, які говорять про братні народи, чому українці їх ненавидять.

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Щодня в результаті "спецоперації" гинуть люди – солдати, цивільні, діти. Але є ще одне: щодня в душах українців назріває праведна ненависть – якого біса ці люди вломилися в наш будинок, бомбять наші міста та села, вбивають наших близьких? Я зараз не про міфічну обкурену хунту, не про фашистів і бандерівців – я про кожного мешканця України. Війна скінчиться, міста відбудують. А ненависть залишиться. До всіх нас. Я сподіваюся, наш президент врахував це у своєму плані?

Скріншот: Facebook

Раніше Андрій Макаревич розповів, чому план Путіна розколоти українців провалився

Нагадаємо, із російських знаменитостей українців у такий непростий час підтримують Лія Ахеджакова, Андрій Панін .

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Еліна Пелешенко
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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