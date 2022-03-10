Ольга Сумська звернулася до українців: "Ми не маємо права піддаватися паніці"

Актриса Ольга Сумська записала звернення до українців / Фото: "Сегодня"

Ольга Сумська впевнена: українці зараз – найзгуртованіший народ. У своєму відеозверненні акторка наголосила, що сьогодні ми повинні підтримувати одне одного як ніколи.

А головна риса українців – це сила духу, вважає Сумська. Незважаючи на відчай, ми не маємо піддаватися паніці, а повинні дбати про близьких:

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Якщо поруч ваші батьки – будьте з ними. Ви їм як ніколи потрібні. Допомагайте людям поважного віку – дізнайтеся, що їм потрібно.

Народна артистка у своєму відео також підкреслила, як у скрутний час відкрилося, що близькі виявилися зовсім не близькими, а чужими, а багато чужих стали рідними – адже війна показує сутність людини.

За словами Ольги Сумської, багато друзів із різних країн пропонували їй допомогу, притулок. Та сім'я акторки залишається в Україні:

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Ми залишаємось вдома. Тому що це наша земля. І ми обов'язково переможемо.

Раніше Тіна Кароль присоромила українських артистів, що виступали в Росії до війни: "Був час важкий, вам було по*ую".

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