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Тіна Кароль присоромила українських артистів, які виступали у Росії до війни: "Була година скрутна, вам було по*ую"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 березня, 00:15
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Співачка відкрито обурилася позицією українських артистів, які після 2014 року активно гастролювали в РФ, а зараз стали підтримувати Україну
Тіна Кароль засудила українських артистів, які виступали до війни у Росії
Тіна Кароль засудила українських артистів, які виступали до війни у Росії / Фото: instagram.com/tina_karol

Хоч Тіна Кароль імена таких артистів називати не стала. Та, скоріше за все, мова йде про Ані Лорак та Світлану Лободу, які бояться на пряму сказати у своїх промовах, хто стріляє по мирному населенню в Україні та з якого боку летять ракети в наші міста.

Кароль нагадала, що у 2014 році Росія анексувала Крим та вторглася на Донбас. Зважаючи на такі обставини, деякі українські артисти не відмовилися від гастролів у країні-агресорі.

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Тепер, коли Росії напала на Укрїну, деякі зірки залишилися без гастролів у Росії. І вони вирішили активно висловлюватися про війну, виставляючи жалісливі постики у соцмережах.

Кароль засудила таких артистів і порадила їм "не відволікатися від порятунку своєї заблудшої душі".

У 2014 році обрати свою країну було для артиста складним кроком, як ми всі пам’ятаємо. Мало кому це стало під "силу". Була година скрутна, вам було по*ую. Коли скінчились російські концерти, настала скрута у вас. Вже нікуди бігти. Перефарбованість зашкалює! Робіть справи не для посту в Instagram, не відволікайтесь від порятунку своєї заблудшої душі, нам байдуже на весь цей контент. Найкращий детектор брехні – це народ. Він сам вирішить, де хто та чий! Слава Україні, – написала знаменитість.

Скріншот instagram/tina_karol

Нагадаємо, також Регіна Тодоренко побоялася сказати напряму, що Путін вбиває мирних українців та бомбить міста

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Раніше Тіна Кароль матом звернулася до Путіна: "Я спопелю тебе! Стережись, х**ло!".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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