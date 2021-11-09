Ольга Сумська згадала, як Євген Паперний дізнався про її роман із Борисюком

Ольга Сумська згадала, як Паперний дізнався про її роман із Борисюком / Фото: YouTube, instagram.com/olgasumska

У травні цього року Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге. Вони відсвяткували 25 років від дня весілля та на честь цього вирішили повторно укласти шлюб і навіть обмінялися клятвами.

Шанувальники Сумської знають, що вона почала зустрічатися з Віталієм Борисюком коли була одружена із Євгеном Паперним. В інтерв'ю Ольга відверто розповіла, як чоловік дізнався про її зраду.

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Коли Віталік вперше мене запросив до себе додому і все вже відбулося, він показував мені сімейні альбоми. Я побачила його фотокартку і кажу: "Подаруй мені", і поклала собі в сумочку. Чого я не витягла цю фото? Якось Женя знайшов це фото, – зізналася Ольга Сумська у програмі "Світське життя".

Ольга Сумська та Євген Паперний / Фото: YouTube

Вже зараз, аналізуючи той свій вчинок, акторка вважає, що вчинила правильно – тоді вона була по-справжньому закохана.

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Я не шкодую ні про що, адже я зустріла чоловіка своєї мрії, з яким мені добре досі, ми разом більше 25 років. І наші почуття перевірені часом, випробуваннями і різними коливаннями долі, – додала Сумська.

25-я річниця весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка / Фото: instagram.com/olgasumska

Шлюб Паперного та Сумської розпався у 1991 році. Через п'ять років акторка вийшла заміж за Віталія Борисюка. У 2002 році у подружжя народилася дочка Ганна.

Але не тільки нове кохання артистки стало причиною розлучення – Євген Паперний зловживав алкоголем, через що вони з Сумською часто сварилися.

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Євген Паперний з донькою Тонею / Фото: instagram.com/tony__pepper

Від Євгена Паперного Ольга Сумська народила доньку – Антоніну. Зараз їй 31 і вона живе із російським актором Володимиром Ягличем.

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