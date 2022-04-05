OLL.TV відкрив уже понад 50 телеканалів у вільному доступі в Україні та за кордоном

Всі вони доступні на сервісе без оплати та реєстрації як в Україні, так і для перегляду за кордоном / Фото: oll.tv

Українська платформа OLL.TV відкрила вільний доступ до ще більшої кількості українських телеканалів, які можна переглянути в Україні та за кордоном – тепер їх понад 50. Всі вони доступні на сервісі без оплати та реєстрації як в Україні, так і для перегляду за кордоном. Наші співвітчизники, які вимушено опинилися за межами країни, можуть оперативно дізнаватися про актуальну інформацію та вільно дивитися українські телеканали – де б вони не знаходилися.

Телеканали, що транслюють всеукраїнський Марафон, та інші – у вільному доступі в Україні та за кордоном OLL.TV :

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Україна 24, UA перший, Україна, 1+1, СТБ, ICTV, Новий канал, Інтер, Індіго, НТН, К1, 5 канал, Прямий, Еспресо, Рада, Ентер-фільм, Paramount Comedy, Перший автомобільний, Xsport, 4 канал, К2, Сіріус, UA Fashion, Мега, Бігуді, ZOOM, Genuine TV, Obozrevatel, UA:Крим, 8 канал, UA:Київ, UA:Донбас, 34 канал, Одеса live, Алекс, Донбас, Київ, НТА, Перший Західний, Правда тут, Правда тут Львів, Правда ТУТ Київ, Раі, Рівне 1, СК1, ТВА, МТМ, Центральний, Чернівці, АТР, ТВ5, 33 канал, Nobel TV.

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Також на платформі доступний без реєстрації та оплати державний освітній курс для середньої школи – онлайн-школа (5-11 клас); пізнавальні та розвиваючі відео для дошкільнят – Дитячий садок NUMO від UNICEF; українські Аудіоказки для малят; корисні відновлюючі практики та медитації в аудіо- та відеоформатах – для дорослих.

Зараз на сервісі OLL.TV з’явився додатковий контент – Уроки англійської мови, які також можна дивитися у вільному доступі. Для багатьох наших співвітчизників, яких лихо війни закинуло в інші країни, питання мови на сьогодні – питання виживання. А для когось нові знання можуть бути своєрідним заспокійливим, що теж необхідно для виживання та плідної роботи і боротьби.

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