OLL.TV стартував з новою платформою

OLL.TV став ще більш зручним сервісом! / Фото: oll.tv

Сервіс повністю змінив свій зовнішній вигляд, структуру, управління і технічні характеристики.

Мета оновлення сервісу – зробити OLL.TV зручним для наших користувачів, сучасним, красивим і конкурентним з найкращими світовими ОТТ-платформами, – каже Віталій Чирков, директор з контенту і досвіду користувача OLL.TV. – Перевага нової платформи в тому, що тепер інтерфейси і досвід користувача на всіх платформах абсолютно симетричні. Якщо до цього OLL.TV на телевізорі, на сайті і в мобільному телефоні були трьома різними додатками з різним зовнішнім виглядом, різною логікою поведінки, різними місцями знаходження контенту, способами його опису, то зараз це єдина система. І людина, переходячи з одного пристрою на інший, не губиться, тому що це той самий спосіб роботи. А за красивими і зручними інтерфейсами лежить багато технічних потужностей, оскільки паралельно з редизайном ми посилили інфраструктуру сервісу

Платформа стала сучасною, зручною для користувачів, більш user friendly, у сервісі з'явилося багато цікавих і зручних фішок і нових розділів. Наприклад, був доданий розділ "Моє", де на будь-якому пристрої користувач може відкласти вибрані фільми, серіали, шоу та канали і подивитися в зручний час і в зручному місці. На будь-якому пристрої тепер зручно додивитися фільм або серіал, почавши саме з того місця, на якому зупинився раніше.

Ми хочемо створити абсолютно новий досвід для користувачів, – каже директор департаменту розробки Микола Корецький. – Хочемо, щоб новий додаток змінив ставлення до самого бренду OLL.TV. Хочемо надати сервісу меганадійність. Ми практично повністю переробили UI і UIX наших додатків, а також змінили наш backend, виправили помилки в інфраструктурі – тепер всі програми і сервіс стабільні та зручні.

Тестували за польотом м'яча

Якість зображення на каналах і спортивних трансляціях також значно покращилася. Для модернізації всієї системи було придбане потужне обладнання. Відбір відбувався серед найсерйозніших виробників транскодингу.

Ми тестували картинку за польотом м'яча, – розповідає Леонід Сапельников, керівник департаменту інфраструктури. – Дивилися матчі у прямому ефірі та стежили за тим, як летить м'яч. У цей момент явно видно відмінності за якістю. Наприклад, якщо бути уважним, то коли фокус на футбольному м'ячі, можна помітити, що на задньому плані раптом розпливаються глядачі. Або замість одного футболіста біжать троє. Ми дуже вимогливо підходили до вибору – так, щоб в наших трансляціях всі елементи на екрані у глядача були чіткими і в фокусі. І зараз можемо без зайвої скромності сказати, що якість зображення на нашому сервісі – найкраща в Україні.

Інша важлива проблема, яка потребувала рішення – це CDN, система доставки відеоконтенту. Чим ближче сервер знаходиться до абонента, тим якісніше сигнал у нього на екрані.

Під близькістю ми розуміємо не відстань, а кількість проміжних провайдерів між абонентом і нами, – пояснює Леонід Сапельников. – Для цього ми закупили новітні сервери, які мають більшу пропускну здатність. І зараз максимально розподіляємо їх по локальних провайдерах. Є провайдери, які охоче йдуть нам назустріч, адже це win-win для нас і для них, а головне – для наших спільних клієнтів. А є провайдери, які "забувають", що абонент їм вже заплатив за інтернет і вимагають оплати ще й від платформи. Їм не важливо, якої якості послугу отримає клієнт в їх інтернет-мережі. Ми з такими провайдерами не працюємо, у нас принципова партнерська позиція.

Акцент на контент. І це не тільки футбол.

OLL.TV завжди був платформою, яка позиціонувалася і сприймалася, як футбольний сервіс. Зрозуміло, що прямі трансляції футболу нікуди не йдуть, тут OLL.TV традиційно сильний, ексклюзивно транслюючи матчі Чемпіонату України та збірної України, але разом з тим оновлений сервіс значно розширив вибір художнього контенту: фільмів, серіалів і телеканалів.

Так, це кардинальна зміна, – коментує Віталій Чирков. – Ми суттєво змінили нашу контентну політику, ексклюзивно отримали кращі світові серіали від "Амедіатеки", у нас тісна співпраця з IVI – їх бібліотека всередині наших пакетів. Ми запустили власне виробництво якісного контенту – вже в грудні вийде наш перший Original серіал "Зломовчання" з Ксенією Мішиною у головній ролі. Ми також підписали контракти з кращими телеканалами, які є на ринку – це фільмові, пізнавальні, розважальні і спортивні телеканали – і помістили їх в найпопулярніші пакети так, щоб не тільки футбол або зовсім не тільки футбол став аргументом підписки на OLL.TV . По суті, у нас сьогодні найкраща на ринку пропозиція за ціною і наповненням, і безумовно краща серіальна пропозиція в Україні.

"Ми готові стати кращим сервісом України"

Ми розуміємо, що це не кінець нашої розробки, а в якомусь сенсі тільки початок: ми будемо допрацьовувати і наповнювати сервіс доповненнями і поліпшеннями, отриманим фідбеком від наших користувачів, – говорить Микола Корецький. – Можна сказати, що зараз кожен абонент нашого сервісу буде брати участь у поліпшенні сервісу. Ми тісно починаємо працювати з даними Big Datа, на підставі яких система рекомендацій буде підбирати для кожного користувача індивідуально найкращий контент.

Ну і важливе питання, яке не можна обійти стороною – це ціна, – додає Юлія Трибушна, директор OLL.TV, – Можна, звичайно, в теорії, скупити весь доступний на ринку контент і запропонувати його користувачеві за якоюсь неймовірною, неприйнятною ціною. Думаючи про користувача, ми завжди шукаємо оптимальний баланс ціна-якість. І нам здається, що у нас вийшло – за відносно невеликі на сьогоднішньому ринку 109 грн ми пропонуємо користувачеві пакет з унікальним для цієї ціни набором преміальних фільмових і пізнавальних каналів, доступом до всіх найпопулярніших українських телеканалів, величезну бібліотеку фільмів і видатну колекцією серіалів, як українських, так і кращих світових – від HBO і інших топових виробників. Тільки на OLL.TV можна легально переглянути такі хіти як "Гра престолів", "Справжній детектив", "Секс і місто", "Мільярди" або насолоджуватися прем'єрою нових серіалів одночасно з усім світом.

Ідеальних систем не буває, – каже Віталій Чирков. – Тому ми будемо весь час її вдосконалювати і це буде нескінченний процес, тому що світ зараз дуже швидкий. Технології змінюються і вподобання користувача теж. Ось TikTok став спонсором Чемпіонату світу з футболу. Ну де TikTok, а де UEFA?! Все змінюється, тому і нам доведеться постійно змінюватися. І повірте, OLL.TV може і стане найкращим сервісом України. Ми до цього готові і зробимо для цього все можливе.

Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання" – першого українського серіалу, знятого спільно з Хорватією, для OLL.TV:

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