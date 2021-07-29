Оля Полякова обрушилася з критикою на хейтерів: Деяким допоможе тільки лоботомія!

На тлі скандалу навколо Маші Полякової та її пісень, співачка обурилася, що в соцмережі деякі користувачі шеймлять підлітків за зовнішність

Оля Полякова різко висловилася про хейтерів у соцмережах / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напередодні в Instagram накинулися на Машу Полякову за її пісні з матюками. Зіркова мама заступилася за доньку, але у відповідь отримала від фоловерів порцію хейту через свою фігуру.

Олі Поляковій почали писати в коментарях під фото в купальнику, що в неї силіконові груди і висловлювати свою думку стосовно цього.

Цікаво, що в публікації співачка міркувала про бодішеймінг і сексизм, а в результаті отримала ще більшу порцію несхвальних висловлювань.

У новому пості Полякова написала все, що думає про хейт в соціальних мережах.

Так деякі тут охреніли від безкарності. Яке вам діло до чужих цицьок, ніг, дупи, морди?, – обурилася Оля.

Артистка пояснила підписникам, що краса – справа смаку, що нікого не повинно хвилювати, що у кого "зроблено", а що – натуральне. Вона також наголосила на тому, що багато користувачів хейтять підлітків, а жінки взагалі не щадять в своїх висловлюваннях нікого:

Я витримаю будь-які хейт і критику, мені п*х, але подумайте про наших дітей і підлітків, ви ж с*ка їх теж не шкодуєте, адже найейджистські і бодішеймерські коменти завжди із боку жінок!

Виконавиця не розуміє, "що треба мати в голові, що б писати підлітку ти жирна, страшна і т.д".

Коротше, набридло вас лікувати, деяким допоможе тільки лоботомія... А тим, хто вміє думати... думайте!, – підсумувала Оля Полякова.

Думки коментаторів знову розійшлися: деякі не підтримують співачку, вказуючи на те, що вона "занадто багато" показує в своєму Instagram-профілі, а інші все ж на стороні зірки і радять не звертати увагу на хейт.

Раніше Оля Полякова відповіла хейтерам, які засудили матірну пісню її дочки.

Дивіться в сюжеті, як зірки ставляться до бодіпозітіву: