Оля Полякова розповіла, де навчатиметься її старша дочка Маша

Маша Полякова обрала, на кого вчитиметься / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно розкрила свій справжній вік, цього року стала мамою випускниці – її донька Маша закінчила 11-й клас.

Попереду у 17-річної Марії навчання в університеті й, як розповіла виконавиця, дівчина вже обрала напрямок, у якому хоче розвиватися. Так, Маша вирішила піти по стопах зіркової мами і теж обрала музику.

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Як розповіла Полякова у програмі "Сніданок з 1+1", її дочка вже подала документи до п'яти іноземних навчальних закладів. Поки що Марія чекає на результати приймальної комісії і ще точно не знає, де саме отримуватиме вищу освіту.

Куди вступимо і як потягнемо за фінансами – туди й підемо, – зазначила Полякова.

Нагадаємо, що Маша Полякова вже давно захоплюється музикою. Ба більше, вже в такому юному віці дівчина разом зі своїми друзями створила колектив "Шви". Дебют молодого нестандартного колективу відбувся у листопаді минулого року та викликав неоднозначну реакцію серед користувачів Мережі.

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Попри критику на адресу творчості доньки, зіркова мама повністю підтримує її та дозволяє розвиватися у тих напрямках, які подобаються Марії.

Раніше Оля Полякова зізналася, що залишилася без фінансів під час війни.