Оля Полякова з дочкою і подругами вбралася в однакові сукні (фото)

Оля Полякова з подругами в однакових нарядах / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Співачка, яка нещодавно здивувала шикарними ногами, але фанати запідозрили фотошоп, показала, що не боїться з'явитися на публіці в такому вбранні, як у когось. В Instagram вона це підтвердила відповідними знімками, підписавши їх так:
Богині спустилися з Олімпу! Яку сукню вибираєте?
На фото Оля Полякова разом зі своєю дочкою Машею, подругою Нікою Білоцерківською, яка видає кулінарні книги і ще однієї подругою, яку співачка не зазначила на знімку, вбралися в абсолютно однакові сукні.
Всі чотири жінки позували на тлі моря і з посудом в руках, яка по орнаменту нагадує принт суконь. І лише Маша позувала з букетом синіх квітів в руках.
У сторіз Оля розповіла і показала, що збирається з подругами ліпити вареники з вишнями.
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Наряди дівчат припали до смаку співачці Катерині Бужинській, моделі Сніжані Онопко, дружині Дмитра Монатика Ірині та іншим підписникам:
- Однакові сукні, а як по різному на всіх виглядають. Оля – Ви краще за всіх.
- Красотища.
- Справжні Богині! А Ваші ефіри вогонь.
- Гарно.
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