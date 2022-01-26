Оргії, секс з тваринами та багато наркотиків: "зайчики" Playboy розкрили таємниці Х'ю Хефнера

Х'ю Хефнер після смерті потрапив у секс-скандал / Фото: Getty Images

Моделі, що жили під одним дахом із Хефнером, після смерті знаменитого видавця вирішили розкрити усі брудні таємниці.

Про все, що діялося за високим парканом особняка Playboy, колишні "зайчики" Хефнера розповіли в документальному серіалі "Секрети Playboy".

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Шантаж та тотальний контроль

Одна з улюблених моделей Хефа Холлі Медісон зізналася, що ці роки жила під чітким наглядом видавця. Хефнер завжди контролював усіх дівчат, які мешкали в його особняку.

Засновник Playboy не дозволяв дівчатам змінювати зовнішність без його відома, носити червону помаду та спілкуватися з іншими чоловіками. Більше того, в особняку діяла комендантська година.

Х'ю Хефнер і Холі Медісон

Хеф регулярно вибирав собі кілька моделей, із якими проводив час і давав їм привілеї. Натомість видавець вимагав від них брати участь у його сексуальних втіхах.

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Хефнер часто влаштовував оргії, перед якими накачував своїх підопічних наркотиками. Багатьох накачували психотропними препаратами насильно.

Все було механічно, я просто робила те саме, що й інші дівчата. Було дуже гидко, що Хеф категорично відмовлявся користуватися презервативами, – розповіла журналістам Холлі Медісон.

Неодноразово дівчата намагалися залишити злощасний особняк, але власник шантажував їх інтимними знімками, які можуть зруйнувати будь-яку кар'єру.

Секс із тваринами та проституція

Як стало відомо зі спогадів моделей, траплялися і кричущі інциденти. Модель Лінда Лавлейс, популярна у 70-х, потрапила до будинку Хефа не з власної волі, а шляхом шантажу.

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П'яна модель приїхала на вечірку в особняк, де господар та його гості скористалися її безпорадним становищем та зґвалтували.

Вона була п'яна і під дією наркотиків. Раптом звідкись з'являється німецька вівчарка. Вони змусили її зайнятися оральним сексом із німецькою вівчаркою, – розповіла жахливі подробиці колишня модель ПіДжей Мастен.

Також "зайчики" були змушені віддавати своє тіло гостям та друзям Хефнера. Серед учасників оргій в особняку було багато відомих голлівудських зірок, серед них Арнольд Шварценеггер, Памела Андерсон із Томі Лі та Анджеліна Джолі.

Х'ю Хефнер із "зайчиками"

На кожного гостя Хеф також становив компромат, знятий прихованими камерами в будинку. Тому багато знаменитостей ніколи не розкривали подробиць відвідування.

Крім того, дуже часто засновник Playboy знаходився під важкими наркотиками і завжди пропонував їх відвідувачам та моєдлям.

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