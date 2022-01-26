Оргии, секс с животными и много наркотиков: "зайчики" Playboy раскрыли тайны Хью Хефнера

Хью Хефнер после смерти попал в секс-скандал / Фото: Getty Images

Модели, жившие под одной крышей с Хефнером, после смерти знаменитого издателя решили раскрыть все грязные тайны.

О всем, что творилось за высоким забором особняка Playboy, бывшие "зайчики" Хефнера рассказали в документальном сериале "Секреты Playboy".

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Шантаж и тотальный контроль

Одна из любимых моделей Хефа Холли Мэдисон призналась, что все эти годы жила под четким наблюдением издателя. Хефнер всегда контролировал всех девушек, которые жили в его особняке.

Основатель Playboy не разрешал девушкам менять внешность без его ведома, носить красную помаду и общаться с другими мужчинами. Более того, в особняке действовал комендантский час.

Хью Хефнер и Холли Мэдисон

Хеф регулярно выбирал себе несколько моделей, с которыми проводил время и давал им привилегии. Взамен издатель требовал от них участвовать в его сексуальных утехах.

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Хефнер часто устраивал оргии, перед которыми накачивал своих подопечных наркотиками. Многих накачивали психотропными препаратами насильно.

Все было механически, я просто делала то же, что и другие девушки. Было очень противно, что Хеф категорически отказывался пользоваться презервативами, – рассказала журналистам Холли Мэдисон.

Неоднократно девушки пытались покинуть злосчастный особняк, но владелец шантажировал их интимными снимками, способными разрушить любую карьеру.

Секс с животными и проституция

Как стало известно из воспоминаний моделей, случались и вопиющие инциденты. Модель Линда Лавлейс, популярная в 70-х, попала в дом Хефа не по своей воле, а путем шантажа.

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Пьяная модель приехала на вечеринку в особняк, где хозяин и его гости воспользовались ее беспомощным положением и изнасиловали.

Она была пьяна и под действием наркотиков. Вдруг из ниоткуда появляется немецкая овчарка. Они заставили ее заняться оральным сексом с немецкой овчаркой, – рассказала ужасные подробности бывшая модель ПиДжей Мастен.

Также "зайчики" были вынуждены отдавать свое тело гостям и друзьям Хефнера. Среди участников оргий в особняке было много известных голливудских звезд, среди них Арнольд Шварценеггер, Памела Андерсон с Томи Ли и Анджелина Джоли.

Хью Хефнер с "зайчиками"

На каждого "гостя" Хеф также составлял компромат, снятый скрытыми камерами в доме. Поэтому многие знаменитости никогда не раскрывали подробностей посещения.

Кроме того, очень часто основатель Playboy находился под тяжелыми наркотиками и всегда предлагал их посетителям и моделям.

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