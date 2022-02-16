Орландо Блум покатався без трусів, а Леді Гага підкреслила пухлий живіт: ТОП-5 фото папараці

Зірки, яких папараці застали зненацька. / Фото: Instagram
Ми вже згадували про Мадонну та Брітні Спірс, яких часто зненацька застають папараці. Дивлячись ці фото, складається враження, що знаменитості на червоних доріжках та у реальному житті – це різні люди.
Так, на публіці артисти завжди намагаються виглядати бездоганно, а ось у буденності вони не заморочуються над зовнішнім виглядом.
Сайт "Сьогодні" зібрав ТОП-5 випадків, коли фотографи застали знаменитостей зненацька. Глянемо, що з цього вийшло.
Памела Андерсон
Зірку "Рятувальників Малібу" папараці спіймали під час походу за покупками. Вона була в майці та у білих мінішортиках. Так, колишня еталонна блондинка мала не дуже добрий вигляд. Що ж зробиш, вік дає про себе знати.
Леді Гага
Випадкові зустрічі співачки з папараці – завжди не надто вдалі кадри. Зірку спіймали під час прогулянки. Ймовірно, артистка трохи набрала під час карантину – її кругленький живіт чітко підкреслював топ. Навряд чи Гага показала б себе з такого ракурсу на світській тусовці.
Орландо Блум
Зірка "Піратів Карибського моря" потрапив до об'єктивів фотографів під час канікул із коханою Кеті Перрі в Італії. Напевно, голлівудський актор подумав: "Не треба соромитися" і пішов на людний пляж геть голим. Судячи з фото, співачку анітрохи не бентежила нагота Блума – вона спокійно засмагала.
Селена Гомес
Невже це Селена? Запитали б фани співачки, побачивши фото Гомес на яхті, яка розповніла. Напевно, зірка ніяк не може оговтатися після важкої хвороби й знову стати тією ефектною та стрункою брюнеткою, яку її пам'ятають шанувальники.
Леонардо Ді Капріо
Підкорювач жіночих сердець часто стає зіркою папараці. Схоже, що Лео вже звик до фотографів й іноді може їх повеселити, показуючи смішні гримаси. Одного разу Лео застали під час відпочинку з дівчиною Каміллою Морроне на яхті біля узбережжя Франції. Напевно Каміллу така витівка коханого збентежила.
Так, зірки теж люди. І у житті вони не носять смокінгів та розкішних суконь й відмовляються від мейків і підборів.
Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явились фото вагітної Ріанни.