33-летняя Рианна беременна первенцем – фото

Одна из самых "взрывных" новостей начала 2022 года – Рианна скоро станет мамой! Ох, как долго этого ждали все ее поклонники и как много раз папарацци делали фото якобы беременной артистки

Рианна впервые станет мамой / Фото: Getty Images, People Ни Рианна, ни ASAP Rocky пока что не комментируют эту радостную новость в своих соцсетях. Однако в Сети уже появилась яркая фотосессия пары – на снимках невооруженным глазом видно, что певица совсем скоро станет мамой. Кадры опубликовал ряд зарубежных СМИ, включая издание People. Рианна и ASAP Rocky станут родителями / Фото: People Реклама Материал дополняется...