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33-летняя Рианна беременна первенцем – фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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31 января, 17:27
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Одна из самых "взрывных" новостей начала 2022 года – Рианна скоро станет мамой! Ох, как долго этого ждали все ее поклонники и как много раз папарацци делали фото якобы беременной артистки
Рианна впервые станет мамой
Рианна впервые станет мамой / Фото: Getty Images, People

Ни Рианна, ни ASAP Rocky пока что не комментируют эту радостную новость в своих соцсетях. Однако в Сети уже появилась яркая фотосессия пары – на снимках невооруженным глазом видно, что певица совсем скоро станет мамой. Кадры опубликовал ряд зарубежных СМИ, включая издание People.

Рианна и ASAP Rocky станут родителями
Рианна и ASAP Rocky станут родителями / Фото: People

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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