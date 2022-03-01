Остапчук визвірився на пропагандистку Скабєєву через "паляницю": краще вчіть слово "домовина"

Володимр Остапчук вирішив провчити пропагандистку Скабєєву. / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, скріншот

Головна пропагандистка РФ Ольга Скабєєва неабияк зганьбились через "паляницю", за допомогою якого українці влаштовують перевірки російським окупантам, які не можуть вимовити цього слова. У прямому ефірі ця жінка заявила, що слово перекладається як "клубника". На думку дезінформаторки, паляниця це полуниця.

Скабєєва з впевненістю сказала, що українською "клубника" звучить як "поляница". Пропагандистка заявила, що російських військових, які не правильно вимовлять це слово, в Україні ставлять на коліна або ж "пускають їм кулю".

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Український телеведучий Володимр Остапчук не зміг пройти повз цієї ситуації і вирішив вчити Скабєєву українській мові, щоб не дуже вже ганьбилась.

Паляниця – це хліб, дура. Краще вчіть слово "домовина". Слава Україна! Слава ЗСУ!, – написав ведучий в Instagram.

Скріншот Instagram

Увесь світ знає про війну в Україну, яку розпочав Кремль 24 лютого. Однак у Росії знаходяться люди, які наважуються ще сіяти дезінформацію. Зокрема, Дмитро Пєвцов назвав українців "нацистами" та підтримав Путіна.

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Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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