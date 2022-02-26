Дмитрий Певцов назвал украинцев "нацистами" и поддержал Путина: "Он останавливает геноцид на Донбассе"

Российский актер и депутат Госдумы РФ убеждает всех, что Путин якобы останавливает войну. Однако все мы прекрасно знаем нашего врага...

Дмитрий Певцов поддержал нападение Путина на Украину. / Фото: Instagram

Многие российские звезды признают, что Путин начал войну против Украины и продолжает ее сейчас! В частности, горячо об этом говорит Андрей Макаревич – он призывает Кремль остановиться. Однако у РФ есть и те, кто думает (или не думает) совершенно противоположно.

Мы уже видели, как Николай Басков поддержал нападение России на Украину, за что уже "получил" по слуге. Теперь же за войну на нашей территории выступил актер Дмитрий Певцов.

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Артист записал видеообращение к российским деятелям культуры, которые якобы призывали остановить "операцию" российских войск в Украине (на самом деле, артисты призвали остановить ВОЙНУ). По мнению Певцова, "операция" нужна для того, чтобы прекратить "геноцид на Донбассе".

Также Певцов сравнил Путина с хирургом, "который стоит над больным и делает ему какую-то для спасения жизни операцию".

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"Товарищи, мы избрали нашего президента. Возможно, вы, деятели культуры не голосовали за Путина, но большинство в нашей стране избрали этого президента. Я глубоко убежден, что он делает то, что сейчас должно и нужно. И вот эти крики "остановите войну"... Я вам отвечу народ, президент именно этим занимается. Он "останавливает" войну, он "останавливает геноцид на Донбассе", – сказал актер.

Он добавил, что "украинские нацисты делают геноцид на Донбассе".

"Я прошу вас не мешать хирургу, который делает эту операцию по спасению больного", – сказал он.

Вероятно, без внимания такие заявления не останутся и Певцов "заплатит" за это.

Кто такой Дмитрий Певцов?

Дмитрий Певцов – советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант, депутат Государственной Думы РФ. Снимался в таких фильмах: "Бандитский Петербург", "По прозвищу "Зверь", "Ангел в сердце" и т.д.

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Пока некоторые российские артисты сеют дезинформацию, многие другие звезды призывают Путина.

Напомним, Максим Чмерковский показал всему миру, как Россия бомбит Украину и призвал к прекращению войны.