Батько Девіда Бекхема одружився вдруге: як пройшло весілля 73-річного батька футболіста

Батько Девіда Бекхема одружився / Фото: instagram.com/davidbeckham
Поки всі шанувальники сімейства Бекхем очікували побачити інше весілля – сина Девіда та Вікторії, Брукліна та його дівчини Ніколи Пельтц, яку довелося відмінити через пандемію, батько футболіста теж вирішив одружитися. Про це повідомляє The Sun .
73-річний Тед Бекхем та його 62-річна кохана Хілларі познайомилися у 2019 році на благодійному заході. Романтичні стосунки між парою зав'язалися дуже швидко і вже через рік вони оголосили про заручини. Для Теда та Хілларі цей шлюб став другим.
Девід Бекхем на церемонії виконав почесну місію і був батьковим шафером.
Після весілля Тед та Хілларі планують вирушити у медовий місяць за кордон. Точного місця для його проведення вони не повідомляють.
Відомо, що на урочистому заході були присутні всі члени сім'ї Бекхем, у тому числі Вікторія та діти футболіста. Проте, на церемонію не зміг приїхати старший син Девіда та Вікторії Бруклін, він зараз перебуває у США.
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