16-річний син Бекхемів вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною (фото)

Тепер шанувальники сім'ї Бекхемів будуть стежити не тільки за новинами про особисте життя Брукліна Бекхема, але і його молодшого брата Круза

Круз Бекхем показав свою дівчину / Фото: instagram.com/cruzbeckham

16-річний Круз з'явився на музичному фестивалі в Редінгу в Британії разом зі своєю дівчиною. Це перший вихід пари.

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Круз Бекхем показав свою дівчину / Фото: Getty Images

Як пише Daily Mail, обраницею Круза стала 15-річна Блісс Чемпен. Instagram-аккаунт у дівчини закритий. Відомо тільки, що Блісс дочка відомого дієтолога Розмарі Фергюсон. Варто зазначити, Вікторія Бекхем є клієнткою мами Блісс . Також Розмарі дружить з Кейт Мосс. Папа Блісс – художник Джейк Чепмен.

Зазначимо, діти Девіда і Вікторії Бекхем не приховують своє особисте життя . 18-річний Ромео зустрічається з моделлю Мией Реган. 22-річний Бруклін готується до весілля з актрисою і дочкою мільярдера Ніколою Пельтц. Пара вже підписала шлюбний контракт. Згідно з його умовами, 22-річний син легенди футболу і 26-річна дочка мільярдера погодилися не претендувати на майно і фінанси друг одного в разі розірвання шлюбу.

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