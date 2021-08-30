Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій

Роман TAYANNA

Викрали авто

Бебі-бум

Серіали вересня

П'ятий суддя "Маски"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

16-річний син Бекхемів вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 серпня, 11:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тепер шанувальники сім'ї Бекхемів будуть стежити не тільки за новинами про особисте життя Брукліна Бекхема, але і його молодшого брата Круза
Круз Бекхем показав свою дівчину
Круз Бекхем показав свою дівчину / Фото: instagram.com/cruzbeckham

16-річний Круз з'явився на музичному фестивалі в Редінгу в Британії разом зі своєю дівчиною. Це перший вихід пари.

Реклама

Круз Бекхем показав свою дівчину
Круз Бекхем показав свою дівчину / Фото: Getty Images
а

Як пише Daily Mail, обраницею Круза стала 15-річна Блісс Чемпен. Instagram-аккаунт у дівчини закритий. Відомо тільки, що Блісс дочка відомого дієтолога Розмарі Фергюсон. Варто зазначити, Вікторія Бекхем є клієнткою мами Блісс . Також Розмарі дружить з Кейт Мосс. Папа Блісс – художник Джейк Чепмен.

Зазначимо, діти Девіда і Вікторії Бекхем не приховують своє особисте життя . 18-річний Ромео зустрічається з моделлю Мией Реган. 22-річний Бруклін готується до весілля з актрисою і дочкою мільярдера Ніколою Пельтц. Пара вже підписала шлюбний контракт. Згідно з його умовами, 22-річний син легенди футболу і 26-річна дочка мільярдера погодилися не претендувати на майно і фінанси друг одного в разі розірвання шлюбу.

Як зірки відпускають своїх дітей у доросле життя – дивіться в сюжеті:

Реклама

Інші новини про зоряної сім'ї:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Опитування
Бебі-бум
Дружина Цекало вагітна!
Ого!
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти