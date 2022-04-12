Тато, я знаю, що ти з Богом! Козловський у ювілей покійного батька залишив несамовите послання

Сьогодні для артиста дуже непростий день / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В цей день батьку Віталія Козловського виповнилося б 75 років. На своїх сторінках у соцмережах артист присвятив батькові зворушливе послання.

Наступні рядки Козловського не можна читати без сліз.

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Тато, сьогодні тобі 75! А тебе вже немає на світі майже 8 місяців. І я не уявляю собі, як би ти жив в ці буремні часи з твоїм завищенним почуттям справедливості. Мені тебе не вистачає, хоча, вже давно прийняв той факт, що в цьому житті ми більше не побачимось ніколи… Та я щодня про тебе думаю. Говорю з тобою… Відчуваю іноді твою присутність. Знаю, що борониш мене від негоди, від поганих людей… Не перестаю дякувати тобі за ту величезну любов, що подарував і вклав у моє серце. Вона допомає мені бути поблажливим і чуйним, особливо до людської біди. Особливо сьогодні. Тато, я знаю, що ти з Богом! Скажи йому, будь ласка, що нам, українцям, необхідна його сила. Нам потрібна справедлива перемога! Щоб жили ми під мирним небом! Знаю, що так і буде. З Днем народження, тато. Царства небесного тобі, мій янголе!

батько Віталія Козловського

Вічна пам'ять...

Віталій Козловський із батьком

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