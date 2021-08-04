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Павло Зібров написав свій хіт "Женщина любимая" не про дружину Марину

4 серпня, 18:09

Ганна Ковпак

24 серпня телеканал "Україна" покаже грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!". Спеціально до 30-річчя нашої країни найпопулярніші артисти виконають улюблені пісні всіх поколінь. Серед них і Павло Зібров

Павло Зібров зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару - «Женщина любимая" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Народний артист України Павло Зібров заспіває відразу дві свої композиції: "Марина" і "Мертві бджоли не гудуть". За лаштунками шоу співак зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару – "Женщина любимая". Виявляється, ця пісня не про його дружину – Марину, з якої вони в шлюбі 26 років:

Всі думають, що я цю пісню присвятив дружині. Але насправді вона присвячена моїй дочці Діані. Коли їй був місяць-півтора, я був поруч з нею вночі – годував, міняв підгузки, а поруч лежали вірші цієї пісні. Мені все не вдавалося написати музику. А дочка ніяк не хотіла засинати.

За його словами, коли я о п'ятій ранку йому нарешті вдалося заколихати дитину – народилася пісня.

Павло Зібров зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару – "Женщина любимая / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, артист розповів, який рік за 30-річчя незалежної України вважає найкращим для себе:

Рік народження моєї дочки був крутим! Ми дуже довго чекали, і ось нарешті Маринка народила нашу любов!

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі телеканалу "Україна" також побачать вражаючі виступи таких зірок, як:

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Тим часом Dj NANA розповіла, що не хоче пишного весілля з Русланом Квінтою.

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шоу-бізнес пісня Павло Зибров

Джерело: Сьогодні

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