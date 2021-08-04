Павло Зібров написав свій хіт "Женщина любимая" не про дружину Марину

24 серпня телеканал "Україна" покаже грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!". Спеціально до 30-річчя нашої країни найпопулярніші артисти виконають улюблені пісні всіх поколінь. Серед них і Павло Зібров

Павло Зібров зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару - «Женщина любимая" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Народний артист України Павло Зібров заспіває відразу дві свої композиції: "Марина" і "Мертві бджоли не гудуть". За лаштунками шоу співак зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару – "Женщина любимая". Виявляється, ця пісня не про його дружину – Марину, з якої вони в шлюбі 26 років:

Всі думають, що я цю пісню присвятив дружині. Але насправді вона присвячена моїй дочці Діані. Коли їй був місяць-півтора, я був поруч з нею вночі – годував, міняв підгузки, а поруч лежали вірші цієї пісні. Мені все не вдавалося написати музику. А дочка ніяк не хотіла засинати.

За його словами, коли я о п'ятій ранку йому нарешті вдалося заколихати дитину – народилася пісня.

Павло Зібров зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару – "Женщина любимая / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, артист розповів, який рік за 30-річчя незалежної України вважає найкращим для себе:

Рік народження моєї дочки був крутим! Ми дуже довго чекали, і ось нарешті Маринка народила нашу любов!

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі телеканалу "Україна" також побачать вражаючі виступи таких зірок, як:

VERKA SERDUCHKA,

Олі Полякової,

Олега Винника,

NK,

Наталі Могилевської,

MONATIK,

Макса Барських,

Ірини Білик,

TAYANNA,

Артема Пивоварова,

Руслани,

ALEKSEEV,

Анастасії Приходько,

Олі Цибульської,

SLAVA KAMINSKA,

Арсена Мірзояна,

Lida Lee,

груп DZIDZIO,

KAZKA,

"ВВ",

"Беz обмеження",

Go A,

KADNAY.

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