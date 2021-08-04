Павел Зибров написал свой хит "Женщина любимая" не о жене Марине

Павел Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара – «Женщина любимая" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Народный артист Украины Павел Зибров споет сразу две свои композиции: "Марина" и "Мертві бджоли не гудуть". За кулисами шоу певец признался, что его любимая песня из своего репертуара – "Женщина любимая". Оказывается, эта песня не о его жене – Марине, с которой они в браке 26 лет:
Все думают, что я эту песню посвятил жене. Но на самом деле она посвящена моей дочери Диане. Когда ей был месяц-полтора, я был рядом с ней ночью – кормил, менял подгузники, а рядом лежали стихи этой песни. Мне все не удавалось написать музыку. А дочь никак не хотела засыпать.
По его словам, когда я в пять утра ему наконец удалось заколыхать малышку – родилась песня.
Павло Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара – "Женщина любимая / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Кроме того, артист рассказал, какой год за 30-летие независимой Украины считает лучшим для себя:
Год рождения моей дочери был крутым! Мы очень долго ждали, и вот наконец Маринка родила нашу любовь!
Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители телеканала "Украина" также увидят впечатляющие выступления таких звезд, как:
- VERKA SERDUCHKA,
- Оли Поляковой,
- Олега Винника,
- NK,
- Натальи Могилевской,
- MONATIK,
- Макса Барских,
- Ирины Билык,
- TAYANNA,
- Артема Пивоварова,
- Русланы,
- ALEKSEEV,
- Анастасии Приходько,
- Оли Цибульской,
- SLAVA KAMINSKA,
- Арсена Мирзояна,
- Lida Lee,
- групп DZIDZIO,
- KAZKA,
- "ВВ",
- "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",
- Go A,
- KADNAY.
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