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Павел Зибров написал свой хит "Женщина любимая" не о жене Марине

4 августа, 18:09

Анна Ковпак

24 августа телеканал "Украина" покажет грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!". Специально к 30-летию нашей страны самые популярные артисты исполнят любимые песни всех поколений. Среди них и Павло Зибров

Павел Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара – «Женщина любимая" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Народный артист Украины Павел Зибров споет сразу две свои композиции: "Марина" и "Мертві бджоли не гудуть". За кулисами шоу певец признался, что его любимая песня из своего репертуара – "Женщина любимая". Оказывается, эта песня не о его жене – Марине, с которой они в браке 26 лет:

Все думают, что я эту песню посвятил жене. Но на самом деле она посвящена моей дочери Диане. Когда ей был месяц-полтора, я был рядом с ней ночью – кормил, менял подгузники, а рядом лежали стихи этой песни. Мне все не удавалось написать музыку. А дочь никак не хотела засыпать.

По его словам, когда я в пять утра ему наконец удалось заколыхать малышку – родилась песня.

Павло Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара – "Женщина любимая / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, артист рассказал, какой год за 30-летие независимой Украины считает лучшим для себя:

Год рождения моей дочери был крутым! Мы очень долго ждали, и вот наконец Маринка родила нашу любовь!

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители телеканала "Украина" также увидят впечатляющие выступления таких звезд, как:

Диана Зиброва рассказала о родителях и звездной фамилии – смотрите видео:

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Источник: Сегодня

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