Періс Гілтон піддавалася насильству в центрах для важких підлітків: Душили і не давала спати

/ Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон розповіла, що незадоволені її поведінкою батьки чотири рази відправляли дочку в подібні установи. І в кожному з них вона піддавалася насильству. Про це вона розповіла в ефірі програми Good Morning America .

Мене душили, давали ляпаси, шпигували за мною, коли я приймала душ, не давали мені спати. Мене обзивали і примушували приймати ліки без діагнозу. В одному центрі в Юті мене закрили в одиночній камері в кімнаті, де стіни були покриті подряпинами і плямами крові , – розповіла світська левиця.

/ Фото: AFP

Реклама

Періс Гілтон не могла поскаржитися, так як не було зв'язків із зовнішнім світом. Батькам співробітники центру кажуть, що діти просто шукають спосіб повернутися додому. Адже в такі установи потрапляють підлітки з алкогольною та наркотичною залежністю, яким, за словами співробітників центру, не можна вірити.

Світська левиця закликала владу США прийняти базовий федеральний "білль про права" для підлітків в таких центрах.

Інші новини про зірок:

Реклама