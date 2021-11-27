Співачка Глюкоза вважає, що дітям мають дозволяти курити у школі

Співачка Глюкоза запропонувала обладнати курилки у школах / Фото: instagram.com/glukozamusic

Доньку Глюкози – Ліду – вже двічі виганяли зі школи за куріння. При цьому співачка вважає, що найбільше з усієї компанії її доньки дістається саме Ліді.

Про це Глюкоза повідомила у підкасті YouTube-блогера Ельдара Джарахова. Зірка пояснила, чому діти курять у школі – інших місць для цього вони не знаходять.

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Ліду разом із компанією спіймали за куріння. Мене викликали до директора. Я розумію, що з цією свободою Ліда не справляється. Але з іншого боку: а де дітям курити? Вони в машині їдуть із батьками — там не можуть. Зі школи не випускають. Ну, зробіть уже дітям місце для куріння! Її вигнали через це, – заявила Співачка в інтерв'ю.

До речі, сама Глюкоза у підлітковому віці потрапила до СІЗО через наркотики. У 15 років вона зустрічалася з хлопцем, який займався поширенням заборонених речовин.

Що відомо про сім'ю Глюкози

Справжнє ім'я співачки – Наталія Іонова. У неї дві доньки – Лідія та Віра – від Олександра Чистякова.

Глюкоза зі своєю старшою дочкою Лідією / Фото: instagram.com/glukozamusic

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Також артистка виховує сина свого чоловіка від першого шлюбу. Хлопчика звати Олександр, він навчається в Англії.

Старша дочка Глюкози будує кар'єру співачки. Дівчинка виступає під псевдонімом LIDUS. Вона брала участь у російському шоу "Голос.Діти". Сама ж Наталя зізналася в одному інтерв'ю, що ніяк не впливала на рішення своєї доньки стати артисткою.

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