Співачка, через яку Лобода зі скандалом покинула російську премію, прояснила ситуацію

Марі Краймбрері через довгий час прокоментувала конфлікт зі Світланою Лободою / Фото: instagram.com/lobodaofficial, Скріншот з YouTube

На церемонії вручення премії "Золотий грамофон" Світлана Лобода збиралася виступити з номером, в ході якого танцює у ванній. Але схожий реквізит використовувався в постановці іншої співачки – Марі Краймбрері. Після того як номери виконавиць відмовилися розвести в різні частини творчої програми, Світлана покинула захід. Лобода не коментувала цю ситуацію, а ось Марі Краймбрері через тривалий час вирішила висловитися про конфлікт із зіркою.

Як розповіла співачка, про скандал вона дізналася з Мережі, коли всі про це стали писати. Сама Марі була сконцентрована на виступі, адже вона вперше отримувала "Золотий грамофон".

Марі Краймбрері прокоментувала скандал зі Світланою Лободою / Фото: Скріншот з YouTube

На її думку, логічно, що для її пісні "Пряталась в ванной" був обраний саме цей реквізит.

У мене був затверджений номер. Мене навіть просили виступити на годину раніше або пізніше. Ми дали добро. Я не знаю, чи знала Світлана про те, що буде ще один номер з ванною, – зазначила Марі Краймбрері в інтерв'ю Fametime TV.

За словами Марі, номери були різні і вона не бачила проблеми в однаковому реквізиті.

Це ж маячня! Я номер готувала сама і нічого не крала. Я ніколи ні з ким не конкурую, – сказала співачка.

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