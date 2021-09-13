Лобода вперше розповіла про свого коханого: Він далекий від шоу-бізнесу

Співачка вважає за краще приховувати свою кохану людину від сторонніх очей. Наприклад, фанати досі цікавляться, хто батько другої дитини артистки

LOBODA заговорила про особисте життя / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно вразила шанувальників фігурою в бікіні, зізналася, що зараз перебуває у стосунках.

Співачка не стала ділитися подробицями, а лише уточнила, що її обранець не працює в сфері шоу-бізнесу. Про це Лобода розповіла в інтерв'ю журналу "Отдохни".

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На запитання журналістів про те, чи є шанси у чоловіків не з шоу-бізнесу наблизитися до Світлани і завоювати її серце, артистка відповіла наступне:

Шансів мало: моє серце зайняте. Але мій чоловік далекий від шоу-бізнесу. Все таємне одного разу стає явним, але я намагаюся відсунути цей момент. Професія артиста – дуже публічна, все життя проходить під прицілами камер. Дозвольте мені хоч щось залишити прихованим від сторонніх очей! – зізналася Лобода.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Говорячи про заміжжя, Лобода зазначила, що багато жінок мріють хоча б раз приміряти фату і білу сукню. Артистка у ту ж мить натякнула, що її мрії мають властивість збуватися.

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Світлана вважає, що заміжжя не є тим самим досягненням в житті жінки, яке може зробити її щасливою, адже кількість розлучень за останні роки це тільки підтверджує. Артистка наголосила на тому, що для неї в житті важливі взаєморозуміння, почуття надійного тилу поруч, любов до дітей і бажання піклуватися про свою сім'ю.

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