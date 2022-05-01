Пивоваров, Зарицька та інші зірки заспівали про українські міста-герої (відео)

Українські зірки записали кавер на пісню Скрябіна / Фото: youtube.com, Колаж: Сьогодні

Усім відома пісня гурту Скрябін зазвучала по-новому. Юрко Юрченко, Олександра Зарицька, Артем Пивоваров, Сергій Танчинець, Фагот, Наталя Могилевська, Іван Navi та Руслана об'єдналися, щоб записати нову версію хіта.

У текст Андрія Кузьменка, якого немає з нами вже сім років, артисти внесли деякі зміни – вони заспівали про українські міста, яких торкнулася кривава рука російських окупантів: Маріуполь, Ірпень, Харків, Херсон...

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Відео було опубліковано у YouTube-каналі Кузьми Скрябіна, де також розповідається про ініціативу музикантів:

Одна з найвідоміших ліричних пісень легенди української музики та фронтмена гурту "Скрябін" Кузьми – "Місця щасливих людей". Свого часу він присвятив її різним містам світу, де колись переживав моменти щастя. Серед них – Берлін, Мадрид, Париж та інші. Відомий український продюсер та співзасновник музичної премії YUNA Павло Шилько вирішив створити нову версію пісні. Її текст був відредагований – усі зарубіжні міста замінені назвами гарячих точок російсько-української війни. Тепер це Київ, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон.

Раніше Злата Огнєвіч та Артем Пивоваров представили першу спільну пісню на слова українського поета Богдана-Ігоря Антонича. Послухати її можна тут.