Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Оце зустріч!

Як виріс Веня!

Гага висміяла РФ

Син Калкіна

Стосунки Даші

Херд знову бреше
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Злата Огнєвіч та Артем Пивоваров представили спільний дует із нотками містики

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 15:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч уперше записали спільну пісню. В основу чуттєвої композиції лягли слова українського поета Богдана-Ігоря Антонича
Злата Огнєвіч та Артем Пивоваров представили перший спільний дут
Злата Огнєвіч та Артем Пивоваров представили перший спільний дут / Фото: Скриншот из видео

Від українських зірок ми все частіше чуємо музичні композиції українською мовою. Наприклад, Володимир Дантес вперше записав пісню рідною мовою.

Ще одна чуттєва пісня вийшла у Артема Пивоварова та Злати Огнєвіч. У кліпі, яким музикант поділився на своєму YouTube-каналі, шанувальники можуть поринути у містичну атмосферу задзеркалля

Реклама

Легка містика з'явилася у цій роботі не випадково. Адже в основу пісні лягли слова з твору "До весни" українського поета-містика Богдана-Ігоря Антонича, який був відомий сплетенням фантастичних та реалістичних мотивів у своїй творчості.

Пісня "До весни" – світла та надихаюча, але саме у відеороботі за допомогою дзеркальних відображень ми транслювали, що зовсім не такої весни ми всі чекали, – презентував нову роботу Артем Пивоваров.

Нагадаємо, що це перший спільний дует Огнєвіч та Пивоварова. Співак запросив Злату для участі у його проекті "Твої Вірші, Мої Ноти", в якому намагається популяризувати твори знакових українських авторів за допомогою сучасної музики.

Реклама

Також зараз українці переглядають новий кліп фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука хіта "Обійми", знятий на руїнах у Харкові.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Сором чоловікам-втікачам
Позитив

"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти