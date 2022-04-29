Злата Огнєвіч та Артем Пивоваров представили спільний дует із нотками містики

Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч уперше записали спільну пісню. В основу чуттєвої композиції лягли слова українського поета Богдана-Ігоря Антонича

Злата Огнєвіч та Артем Пивоваров представили перший спільний дут / Фото: Скриншот из видео

Від українських зірок ми все частіше чуємо музичні композиції українською мовою. Наприклад, Володимир Дантес вперше записав пісню рідною мовою.

Ще одна чуттєва пісня вийшла у Артема Пивоварова та Злати Огнєвіч. У кліпі, яким музикант поділився на своєму YouTube-каналі, шанувальники можуть поринути у містичну атмосферу задзеркалля

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Легка містика з'явилася у цій роботі не випадково. Адже в основу пісні лягли слова з твору "До весни" українського поета-містика Богдана-Ігоря Антонича, який був відомий сплетенням фантастичних та реалістичних мотивів у своїй творчості.

Пісня "До весни" – світла та надихаюча, але саме у відеороботі за допомогою дзеркальних відображень ми транслювали, що зовсім не такої весни ми всі чекали, – презентував нову роботу Артем Пивоваров.

Нагадаємо, що це перший спільний дует Огнєвіч та Пивоварова. Співак запросив Злату для участі у його проекті "Твої Вірші, Мої Ноти", в якому намагається популяризувати твори знакових українських авторів за допомогою сучасної музики.

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