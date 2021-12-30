Переможець "Голосу" 19-річний Роман Сасанчин уперше став батьком

Роман Сасанчин став батьком / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

За день до Нового року Роман Сасанчин та його кохана Іванна стали батьками. Зовсім нещодавно пара зв'язала себе узами шлюбу.

Щасливу новину про народження дитини Роман повідомив на своїй сторінці у Instagram.

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Фото – instagram.com/sasanchyn_official/

Молодий артист поділився з шанувальниками радісною звісткою про те, що народилася дочка. Як розповів виконавець, дівчинку назвали Єлизаветою, але за паспортом ім'я малечі – Елізабет.

У програмі "Твій день" Сасанчин також повідомив, що пологи Іванни пройшли із ускладненнями. Ще позавчора її забрали до лікарні з болями у животі, а сьогодні вночі у молодої мами почалися перейми.

Скріншот – instagram.com/sasanchyn_official/

Артист вирішив підтримати свою дружину, тому пара наважилася на партнерські пологи. Проте 23-річна Іванна не змогла народити сама і їй довелося робити кесарів розтин.

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Скріншот – instagram.com/sasanchyn_official/

Поки що молодий батько не бачив свою дружину після операції, але вже встиг потримати на руках дитину Єлизавету та поділитися першими відчуттями від батьківства.

Я не можу передати, яке це кохання, і які це емоції. Це неймовірно! Це найкращий Новий рік у нашому житті, – поділився своїми почуттями 19-річний Роман.

Раніше Іванна поділилася подробицями сімейного життя з Романом та розповіла, з якими проблемами доводиться справлятися молодятам.