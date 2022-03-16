Переможець Холостячки Андрій Задворний займається волонтерством у лавах тероборони

Андрій Задворний вступив у тероборону та займається волонтерством / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Андрій Задворний, як і фіналіст Холостячки Максим Тарапата , з перших днів війни вступив до лав територіальної оборони Києва. Крім того, підприємець займається волонтерською діяльністю.

На своїй сторінці у Instagram Задворний щодня ділиться звітами про виконану роботу. Разом із товаришами він допомагає не лише бійцям тероборони, а й простим городянам, які зараз потребують допомоги.

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В Instastories переможець реаліті-шоу розповів, що разом із командою вони знову закупили все необхідне: продукти харчування, ліки, одяг. Крім того, як показав Задворний, волонтери пошили для поранених солдатів спеціальну нижню білизну.

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Я вірю у перемогу України беззаперечно. Мені здається, що саме зараз зароджується нова українська європейська нація. Я вірю у нашу перемогу, вірю у ЗСУ, – каже підприємець.

Він також звернувся до всіх українців із проханням допомагати один одному, адже навіть маленька справа дає нам шанс на один крок бути ближчими до перемоги. Раніше переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан засипала компліментами президента Володимира Зеленського , З яким вона знайома особисто.

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