Переможниця Нацвідбору: Україну на Євробаченні-2022 представить Alina Pash

Хто став переможцем Нацвідбору на "Євробачення-2022" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2022" пройшов у форматі телевізійного концерту, а сайт "Сьогодні" вів текстову трансляцію.

Після того як виступили всі конкурсанти, відкрилися лінії для голосування. Згідно з правилами, всі бали від глядачів підсумовуються з оцінками журі.

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Так виглядала таблиця з оцінками журі – ТОП-3 лідери: Wellboy, Alina Pash та Kalush Orchestra.

Оцінки суддів Нацвідбору / Фото: Youtube

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Усі бали від журі:

1 бал – Cloudless;

2 бали – Michael Soul;

3 бали – ROXOLANA;

4 бали – Barleben;

5 балів – Our Atlantic;

6 балів – Kalush Orchestra;

7 балів – Wellboy;

8 балів – Alina Pash.

Глядачі голосували за конкурсантів після всіх восьми виступів. Так виглядають їхні оцінки:

1 бал – Michael Soul;

2 бали – Our Atlantic;

3 бали – Barleben;

4 бали – Cloudless;

5 балів – ROXOLANA;

6 балів – Wellboy;

7 балів – Alina Pash;

8 балів – Kalush Orchestra.

За підсумками голосування, з результатами 15 балів, переможницею Нацвідбору стала Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".

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Нагадаємо, що Суспільне переглянуло заявки від 284 учасників, з яких обрали 27 конкурсантів. У фіналі ж претендентів на перемогу було вісім:

Barleben – Hear My Words

Cloudless – All Be Alright

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моє кохання

Alina Pash — Тіні забутих предків

Kalush Orchestra – Stefania

Roxolana – Girlzzzz

Wellboy – Nozzy Bossy



Господарем "Євробачення-2022" стало місто Турін, Італія. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал проходитиме на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали – 10 та 12 травня.

Раніше Alina Pash гостро відреагувала на звинувачення у відвіданні РФ. Нагадаємо, що артистка їздила в окупований Крим і літала до Москви, її внесли до "Миротворця".

Аліна Паш у базі "Миротворця" / Фото: myrotvorets