Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Телеканал "Наш" закритий ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💥 Розстріл на "Південмаші"
Поиск на segodnya.ua

Paparazzi

У Сєрова дитина

Зірка Євробачення

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2022: всі подробиці (текстова трансляція)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 19:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні ввечері ми нарешті дізнаємось, хто представить Україну на пісенному конкурсі у Турині
Нацвідбір на Євробачення-2022 – трансляція
Нацвідбір на Євробачення-2022 – трансляція / Фото: YouTube

Сайт "Сьогодні" веде текстову трансляцію Нацвідбору на "Євробачення-2022". У фіналі виступатимуть вісім конкурсантів: Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy.

Згідно з правилами Нацвідбору, якщо двоє учасників наберуть однакову кількість балів, переможе той, хто отримав більшу кількість від глядачів.

Реклама

19:23 Поки до виступу готуються наступні учасники, подивимося на розкішну сукню Маші Єфросініної.

Ведуча Нацвідбору Маша Єфросиніна / Фото: YouTube

Реклама

19:19 Джамала дуже рада, що Нацвідбір повернувся у форматі прямого ефіру, а також хвалить Michael Soul.

Джамала / Фото: YouTube

Реклама

19:12 Другим виступає Michael Soul із піснею Demons.

Michael Soul / Фото: YouTube

19:00 Через технічні неполадки під час прямого ефіру, Cloudless виступлять вдруге. Тоді журі прокоментує їхній номер.

Cloudless за лаштунками Нацвідбору / Фото: YouTube

18:53 Першими на сцену вийшли рокери Cloudless. У 2020 році вони також брали участь у Нацвідборі на "Євробачення" з піснею Drown me Down, проте не здобули перемоги. Соліст гурту Юрій поділився шокуючими подробицями: після програшу в ньому розчарувалися рідні – він посварився з матір'ю та навіть побився з рідним батьком.

Cloudless першими виступили у фіналі Нацвідбору / Фото: YouTube

18:36 У журі Нацвідбору – Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін, член правління Суспільного та режисер.

Журі Нацвідбору Фото: YouTube

18:30 Стартував фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022". На сцену вийшли тріумфатори минулого року – гурт Go_A.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
12 лютого. Микола Гоголь. Рівно 170 років знаменитий письменник припустився непоправної помилки: випадково чи навмисне спалив рукопис другого тома свого твору “Мертві душі”...
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти