Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2022: всі подробиці (текстова трансляція)

Сьогодні ввечері ми нарешті дізнаємось, хто представить Україну на пісенному конкурсі у Турині

Нацвідбір на Євробачення-2022 – трансляція / Фото: YouTube

Сайт "Сьогодні" веде текстову трансляцію Нацвідбору на "Євробачення-2022". У фіналі виступатимуть вісім конкурсантів: Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy.

Згідно з правилами Нацвідбору, якщо двоє учасників наберуть однакову кількість балів, переможе той, хто отримав більшу кількість від глядачів.

Реклама

19:23 Поки до виступу готуються наступні учасники, подивимося на розкішну сукню Маші Єфросініної.

Ведуча Нацвідбору Маша Єфросиніна / Фото: YouTube

Реклама

19:19 Джамала дуже рада, що Нацвідбір повернувся у форматі прямого ефіру, а також хвалить Michael Soul.

Джамала / Фото: YouTube

Реклама

19:12 Другим виступає Michael Soul із піснею Demons.

Michael Soul / Фото: YouTube

19:00 Через технічні неполадки під час прямого ефіру, Cloudless виступлять вдруге. Тоді журі прокоментує їхній номер.

Cloudless за лаштунками Нацвідбору / Фото: YouTube

18:53 Першими на сцену вийшли рокери Cloudless. У 2020 році вони також брали участь у Нацвідборі на "Євробачення" з піснею Drown me Down, проте не здобули перемоги. Соліст гурту Юрій поділився шокуючими подробицями: після програшу в ньому розчарувалися рідні – він посварився з матір'ю та навіть побився з рідним батьком.

Cloudless першими виступили у фіналі Нацвідбору / Фото: YouTube

18:36 У журі Нацвідбору – Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін, член правління Суспільного та режисер.

Журі Нацвідбору Фото: YouTube

18:30 Стартував фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022". На сцену вийшли тріумфатори минулого року – гурт Go_A.