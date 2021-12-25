Переможцем другого сезону Маски та улюбленцем DZIDZIO виявився MELOVIN

Переможницею другого сезону "Маски" стала Жирафа / Фото: телеканал "Україна"

В фінал десятого випуску гіпершоу "Маска" пройшли Жирафа та Скандал, та за підсумками глядацького голосування, переможницею цього неймовірного сезону стала Жирафа.

З найпершої появи на сцені "Маски" вона зачарувала DZIDZIO, який кликав Жирафу заміж, цілував її та дарував їй квіти.

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Яким же був подив зіркового детектива, коли Жирафа зняла маску і всі дізналися, що це співак MELOVIN! Дивіться на шокованих NK, Дзідзьо, Полякову та радісного Андрія Данилка, який знав, що Жирафа – хлопчик:

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Андрій Данилко раніше казав, що йому не вдається розпізнати зірок у неймовірних масках, проте він вгадав, хто був у костюмі Мухомора та здогадався, що Жирафа – не жінка, а хлопець.

MELOVIN став переможцем шоу "Маска" 2 сезон / Фото: телеканал "Україна"

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Детективи шоу "Маска" поспішили на сцену до Меловіна, щоб привітати його із перемогою, а співак подякував за можливість взяти участь у найзагадковішому проекті країни.

Нагадаємо, що 31 грудня о 20:00 на телеканалі "Україна" вийде масштабне святкове шоу "Новорічна Маска". Порадують глядачів своїми виступами улюблені зірки та казкові персонажі, серед яких буде Сніжна Королева.