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Як пройшов фінал шоу Маска: всі подробиці 10 випуску

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
26 грудня, 00:18
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У суперфінал проєкту вийшли Мухомор, Скандал та Жирафа. Дізнайтесь, хто став переможцем другого сезону
Як пройшов фінал другого сезону шоу "Маска"
Як пройшов фінал другого сезону шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

У різдвяну суботу на телеканалі "Україна" вийшов останній цього сезону, 10-й випуск шоу-детектива "Маска". Далі у матеріалі розповідаємо, що було у фіналі.

Вже традиційно вечір на шоу "Маска" розпочався з виступу VIP-гостя. Це було несподіване розкриття другого сезону. Яка відома співачка ховалася в костюмі Винової Кралі, дізнайтесь тут.

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Винова Краля у фіналі шоу "Маска"
Винова Краля у фіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Настав час фіналістів. Після Винової Кралі перед глядачами виступив Мухомор. Цей персонаж кілька разів уже зізнався у симпатії Олі Поляковій. Кортить дізнатися, яка знаменитість ховається за цією маскою!

Мухомор у фіналі шоу "Маска"
Мухомор у фіналі шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

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Наступною перед глядачами та зірковими детективами шоу з'явилася Скандал. Її зворушливий та сильний виступ викликав бурхливі овації. Яка ж скандальна особистість ховається за цим яскравим образом?

Скандал у фіналі шоу "Маска"
Скандал у фіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Оля Полякова вважає, що Скандалом може бути MARUV, Світлана Лобода, Монро, Слава Камінська. Андрій Данилко додав свої версії – Оля Горбачова, Надя Мейхер.

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Жирафа – улюблениця DZIDZIO. Для фіналу вона підготувала пісню Адель – Skyfall, зачарувавши своїм голосом детективів та аудиторію шоу "Маска".

DZIDZIO та Жирафа у шоу "Маска"
DZIDZIO та Жирафа у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Настав час голосування, до Жирафи приєдналися Мухомор та Скандал. Було вирішено, що саме Мухомору потрібно першому зняти маску – він став бронзовим призером другого сезону шоу-детектива "Маска"!

Фіналісти другого сезону шоу "Маска" – Жирафа та Скандал
Фіналісти другого сезону шоу "Маска" – Жирафа та Скандал / Фото: телеканал "Україна"

У другий етап пройшли Жирафа та Скандал і наступне голосування визначило переможця другого сезону "Маски". Зізнатись, до останнього я думала, що це буде Скандал, та глядачі вирішили інакше – вони обрали Жирафу.

Але спочатку Скандалу все ж таки довелося зняти маску і це був справжній шок! Дивіться тут, яка співачка була в одному з найнеймовірніших костюмів другого сезону. Нікому з детективів це й на думку не спадало!

Далі був фінальний виступ Жирафи – переможниці другого сезону шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Найбільше на розкриття цього персонажа чекав DZIDZIO, адже він зізнавався Жирафі у своїх почуттях і кликав її у подорож.

Що ж цей фінал Дзідзьо запам'ятає надовго, адже його фаворикою весь цей час була не дівчина, а хлопець! Дивіться, хто став переможцем шоу "Маска" другий сезон.

А також не пропустіть 31 грудня, о 20:00, на телеканалі "Україна" масштабне святкове шоу "Новорічна Маска".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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