Названо переможців Національної музичної премії "Українська пісня року"

Озвучено імена переможців / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Національна музична премія " Українська пісня року " – спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника. Головною метою є популяризація української пісні та україномовних артистів: як легенд вітчизняної естради, так і молодих та перспективних виконавців. Медіапартнером свята музики виступив телеканал "Україна".

Із задоволенням ділимося з вами інформацією про переможців.

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Переможці Національної музичної премії "Українська пісня року"

Нагороду ювілейної Національної музичної премії "Українська пісня року" в номінації "ЛЕГЕНДА УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ" отримали:

Наталія Могилевська, Тіна Кароль та Олег Винник

Михайло Поплавський за виконання пісні "Щастя є"

Тіна Кароль / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримали: композитор Геннадій Пугачов та авторка віршів Вікторія Лепешкіна.

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Вєрка Сердючка за виконання пісні "Пропозиція"

Вєрка Сердючка / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії вручили композитору та автору віршів Андрію Данилку.

Ірина Білик за виконання пісні "Ті мій"

Ірина Білик / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Дипломи Національної музичної премії здобули: композитор та автор віршів Ірина Білик.

В номінації "ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ" переможцями стали:

Група "MOZGI"

NK за ​​виконання пісні "Почуття"

Настя Каменських / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримали композитори Олексій Потапенко, Анастасія Каменських та автори віршів Олексій Потапенко, Анастасія Каменських.

Павло Зібров та Анна Трінчер за виконання пісні "МЕТЕЛІКИ\БДЖОЛИ"

Павло Зібров та Анна Трінчер / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримали: композитори Дмитро Сисоєв, Павло Зібров та автори віршів Дмитро Сисоєв, Юрій Рибчинський.

гурт "Антитіла" за виконання пісні "Стань"

"Антитіла" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримали композитори Максим Сиволап, Тарас Тополя та автор віршів Тарас Тополя.

гурт "KAZKA" за виконання пісні "М'ята".

Дипломи Національної музичної премії отримали: композитор Олександр Гревцев та автори віршів Олександр Гревцев та Микола Журавльов.

ДЗІДЗЬО за виконання пісні "Марічка"

Дипломи Національної музичної премії здобули: композитор Степан Олексійович Сабадаш, автор віршів Михайло Миколайович Ткач.

Національною музичною премією "Українська пісня року" номінації "НАДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ" були нагороджені:

Wellboy за виконання пісні "Вишні"

Wellboy / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії здобули: композитори Андрій Підкалюк, Антон Вельбой та автори віршів Євген Триплов, Антон Вельбой.

Артем Пивоваров за виконання пісні "Міраж"

Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Артем Пивоваров.

Сергій Бабкін за виконання пісні "Вона знає"

Сергій Бабкін / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Сергій Бабкін.

Ганна Буткевич за виконання пісні "Гріх маю"

Таюне за виконання пісні "Похожа на квітку"

Олег Винник / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Олег Винник.

Gena VITER та гурт "ЯНЦА" за виконання пісні "Поляна"

Дипломи Національної музичної премії отримали: композитор Янцо Віктор та авторка віршів Янцо Ірина!

М'ЯТА за виконання пісні "ФАРБІ"

Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Артем Пивоваров.

Alina Poplavska за виконання пісні "Знову твоя"

Артем Пивоваров / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії здобули: композитори Ілля Грабар, Олександр Коновалов, Сергій Баланюк та авторка віршів Марина Козловська.

Михайло Поплавський, ідейний натхненник проєкту та генеральний продюсер, отримав спеціальну премію Гарант української пісні — за підтримку та розвиток української пісні.

Михайло Поплавський / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вітаємо переможців!

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