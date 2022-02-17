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Названо переможців Національної музичної премії "Українська пісня року"

Ірина Майстренко
17 лютого, 21:17
16 лютого у Національному палаці мистецтв "Україна" відбулася ювілейна (1991-2021рр.) церемонія нагородження Національної музичної премії "Українська пісня року 2021". Ділимося з вами інформацією про переможців

Озвучено імена переможців / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Національна музична премія " Українська пісня року " – спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника. Головною метою є популяризація української пісні та україномовних артистів: як легенд вітчизняної естради, так і молодих та перспективних виконавців. Медіапартнером свята музики виступив телеканал "Україна".

Із задоволенням ділимося з вами інформацією про переможців.

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Переможці Національної музичної премії "Українська пісня року"

Нагороду ювілейної Національної музичної премії "Українська пісня року" в номінації "ЛЕГЕНДА УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ" отримали:

  • Наталія Могилевська, Тіна Кароль та Олег Винник
  • Михайло Поплавський за виконання пісні "Щастя є"

Тіна Кароль / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримали: композитор Геннадій Пугачов та авторка віршів Вікторія Лепешкіна.

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  • Вєрка Сердючка за виконання пісні "Пропозиція"

Вєрка Сердючка / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії вручили композитору та автору віршів Андрію Данилку.

  • Ірина Білик за виконання пісні "Ті мій"

Ірина Білик / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Дипломи Національної музичної премії здобули: композитор та автор віршів Ірина Білик.

В номінації "ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ" переможцями стали:

  • Група "MOZGI"
  • NK за ​​виконання пісні "Почуття"

Настя Каменських / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримали композитори Олексій Потапенко, Анастасія Каменських та автори віршів Олексій Потапенко, Анастасія Каменських.

  • Павло Зібров та Анна Трінчер за виконання пісні "МЕТЕЛІКИ\БДЖОЛИ"

Павло Зібров та Анна Трінчер / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримали: композитори Дмитро Сисоєв, Павло Зібров та автори віршів Дмитро Сисоєв, Юрій Рибчинський.

  • гурт "Антитіла" за виконання пісні "Стань"

"Антитіла" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримали композитори Максим Сиволап, Тарас Тополя та автор віршів Тарас Тополя.

  • гурт "KAZKA" за виконання пісні "М'ята".

Дипломи Національної музичної премії отримали: композитор Олександр Гревцев та автори віршів Олександр Гревцев та Микола Журавльов.

  • ДЗІДЗЬО за виконання пісні "Марічка"

Дипломи Національної музичної премії здобули: композитор Степан Олексійович Сабадаш, автор віршів Михайло Миколайович Ткач.

Національною музичною премією "Українська пісня року" номінації "НАДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ" були нагороджені:

  • Wellboy за виконання пісні "Вишні"

Wellboy / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії здобули: композитори Андрій Підкалюк, Антон Вельбой та автори віршів Євген Триплов, Антон Вельбой.

  • Артем Пивоваров за виконання пісні "Міраж"

Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Артем Пивоваров.

  • Сергій Бабкін за виконання пісні "Вона знає"

Сергій Бабкін / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Сергій Бабкін.

  • Ганна Буткевич за виконання пісні "Гріх маю"
  • Таюне за виконання пісні "Похожа на квітку"

Олег Винник / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Олег Винник.

  • Gena VITER та гурт "ЯНЦА" за виконання пісні "Поляна"

Дипломи Національної музичної премії отримали: композитор Янцо Віктор та авторка віршів Янцо Ірина!

  • М'ЯТА за виконання пісні "ФАРБІ"

Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Артем Пивоваров.

  • Alina Poplavska за виконання пісні "Знову твоя"

Артем Пивоваров / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дипломи Національної музичної премії здобули: композитори Ілля Грабар, Олександр Коновалов, Сергій Баланюк та авторка віршів Марина Козловська.

Михайло Поплавський, ідейний натхненник проєкту та генеральний продюсер, отримав спеціальну премію Гарант української пісні — за підтримку та розвиток української пісні.

Михайло Поплавський / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вітаємо переможців!

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