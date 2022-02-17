Названо переможців Національної музичної премії "Українська пісня року"

Озвучено імена переможців / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Національна музична премія " Українська пісня року " – спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника. Головною метою є популяризація української пісні та україномовних артистів: як легенд вітчизняної естради, так і молодих та перспективних виконавців. Медіапартнером свята музики виступив телеканал "Україна".
Із задоволенням ділимося з вами інформацією про переможців.
Переможці Національної музичної премії "Українська пісня року"
Нагороду ювілейної Національної музичної премії "Українська пісня року" в номінації "ЛЕГЕНДА УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ" отримали:
- Наталія Могилевська, Тіна Кароль та Олег Винник
- Михайло Поплавський за виконання пісні "Щастя є"
Дипломи Національної музичної премії отримали: композитор Геннадій Пугачов та авторка віршів Вікторія Лепешкіна.
- Вєрка Сердючка за виконання пісні "Пропозиція"
Дипломи Національної музичної премії вручили композитору та автору віршів Андрію Данилку.
- Ірина Білик за виконання пісні "Ті мій"
Дипломи Національної музичної премії здобули: композитор та автор віршів Ірина Білик.
В номінації "ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ" переможцями стали:
- Група "MOZGI"
- NK за виконання пісні "Почуття"
Дипломи Національної музичної премії отримали композитори Олексій Потапенко, Анастасія Каменських та автори віршів Олексій Потапенко, Анастасія Каменських.
- Павло Зібров та Анна Трінчер за виконання пісні "МЕТЕЛІКИ\БДЖОЛИ"
Дипломи Національної музичної премії отримали: композитори Дмитро Сисоєв, Павло Зібров та автори віршів Дмитро Сисоєв, Юрій Рибчинський.
- гурт "Антитіла" за виконання пісні "Стань"
Дипломи Національної музичної премії отримали композитори Максим Сиволап, Тарас Тополя та автор віршів Тарас Тополя.
- гурт "KAZKA" за виконання пісні "М'ята".
Дипломи Національної музичної премії отримали: композитор Олександр Гревцев та автори віршів Олександр Гревцев та Микола Журавльов.
- ДЗІДЗЬО за виконання пісні "Марічка"
Дипломи Національної музичної премії здобули: композитор Степан Олексійович Сабадаш, автор віршів Михайло Миколайович Ткач.
Національною музичною премією "Українська пісня року" номінації "НАДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ" були нагороджені:
- Wellboy за виконання пісні "Вишні"
Дипломи Національної музичної премії здобули: композитори Андрій Підкалюк, Антон Вельбой та автори віршів Євген Триплов, Антон Вельбой.
- Артем Пивоваров за виконання пісні "Міраж"
Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Артем Пивоваров.
- Сергій Бабкін за виконання пісні "Вона знає"
Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Сергій Бабкін.
- Ганна Буткевич за виконання пісні "Гріх маю"
- Таюне за виконання пісні "Похожа на квітку"
Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Олег Винник.
- Gena VITER та гурт "ЯНЦА" за виконання пісні "Поляна"
Дипломи Національної музичної премії отримали: композитор Янцо Віктор та авторка віршів Янцо Ірина!
- М'ЯТА за виконання пісні "ФАРБІ"
Дипломи Національної музичної премії отримав: композитор та автор віршів Артем Пивоваров.
- Alina Poplavska за виконання пісні "Знову твоя"
Дипломи Національної музичної премії здобули: композитори Ілля Грабар, Олександр Коновалов, Сергій Баланюк та авторка віршів Марина Козловська.
Михайло Поплавський, ідейний натхненник проєкту та генеральний продюсер, отримав спеціальну премію Гарант української пісні — за підтримку та розвиток української пісні.
Вітаємо переможців!
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