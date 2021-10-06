Голі та вологі: Måneskin повністю роздяглися для фотосесії

Учасники Måneskin знялися повністю оголеними / Фото: instagram.com/maneskinofficial
Інтимні місця переможці "Євробачення-2021", які приїдуть до Києва, як і належить, прикрили "зірочками". Знімки вже зібрали більше, ніж 1,5 млн лайків і 16 тисяч коментарів.
Чому такі гарячі? – підписали фото самі музиканти.
У коментарях фанати засипали гурт компліментами і відповіли музикантам, що "такі гарячі" вони, звичайно ж, тому, що італійці!
Хто такі Måneskin?
Måneskin – італійський рок-колектив, до складу якого входять чотири учасники: 22-річний соліст Даміано Давид, 21-річна басистка Вікторія де Анжеліс, 20-річний гітарист Томас Раджі і 20-річний барабанщик Ітан Торчіо.
Слово måneskin в перекладі з датської мови означає "місячне світло". Таку назву гурту запропонувала взяти басистка Вікторія, яка є наполовину італійкою, наполовину датчанкою.
Незважаючи на молодий вік, музиканти вже досить популярні не тільки в Італії, але і в інших країнах Європи.
У 2022 року вони планують вирушити в міжнародний тур, в Києві гурт виступить 7 березня наступного року.
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