Голі та вологі: Måneskin повністю роздяглися для фотосесії

Учасники Måneskin знялися повністю оголеними / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Інтимні місця переможці "Євробачення-2021", які приїдуть до Києва, як і належить, прикрили "зірочками". Знімки вже зібрали більше, ніж 1,5 млн лайків і 16 тисяч коментарів.

Чому такі гарячі? – підписали фото самі музиканти.

Måneskin роздяглися для нової фотосесії / Фото: instagram.com/maneskinofficial

У коментарях фанати засипали гурт компліментами і відповіли музикантам, що "такі гарячі" вони, звичайно ж, тому, що італійці!

Хто такі Måneskin?

Måneskin – італійський рок-колектив, до складу якого входять чотири учасники: 22-річний соліст Даміано Давид, 21-річна басистка Вікторія де Анжеліс, 20-річний гітарист Томас Раджі і 20-річний барабанщик Ітан Торчіо.

Слово måneskin в перекладі з датської мови означає "місячне світло". Таку назву гурту запропонувала взяти басистка Вікторія, яка є наполовину італійкою, наполовину датчанкою.

Незважаючи на молодий вік, музиканти вже досить популярні не тільки в Італії, але і в інших країнах Європи.

У 2022 року вони планують вирушити в міжнародний тур, в Києві гурт виступить 7 березня наступного року.

Читайте ще новини на тему: