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Måneskin їдуть до Києва: відкрився продаж квитків на концерт. Ціна стартує від 1299 грн

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
30 вересня, 13:05
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Італійська група, яка стала переможцем "Євробачення-2021", вже в березні наступного року приїде до Києва з концертом. Дізнайтеся, за якою ціною зараз продають квитки на їх виступ
Відкрився продаж квитків на концерт Måneskin в Києві в 2022 році
Відкрився продаж квитків на концерт Måneskin в Києві в 2022 році / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Італійських рокерів уже чекають їх багатотисячна армія в Україні. І це навіть незважаючи на те, що група фактично потрапила в скандал, написавши на своїй афіші туру Kiev, а не Kyiv .

Квитки вже почали продавати відразу на декількох онлайн-майданчиках країни. Ціна стартує від 1299 грн , найдорожчий квиток коштує 2099 грн.

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Концерт Måneskin пройде в клубі Stereo Plaza, 7 березня. Початок – 20:00.

Скріншот: kontramarka.ua

Музиканти виступлять в Києві в рамках їх європейського туру – Loud Kids .

У березні 2021 року відбувся реліз другої платівки гурту – Teatro d'ira – Vol. I, після чого Måneskin команда вирушила в турне на підтримку нового альбому. Подією літа цього ж року стало музичне відео з провокаційною назвою I WANNA BE YOUR SLAVE. Разом з композицією Beggin (яка є кавером) ця пісня потрапила до ТОП-10 Великого британського чарту, що стало рекордом серед італійських колективів!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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