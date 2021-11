Поборіться за півмільйона – канал Україна оголошує кастинг на другий сезон Співають усі!

Другий сезон проекту "Співають усі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Масштабне талант-шоу "Співають усі!" буквально з першого випуску підкорило серця мільйонів глядачів. Проект став справді народним, адже вперше в історії українського телебачення вокальні та артистичні здібності учасників оцінює сотня експертів.

За правилами шоу учасникам потрібно підкорити серця зіркових журі та здобути 100 балів. А, пройшовши у фінал, кожен має шанс поборотися за головний приз – півмільйона гривень.

Брати участь у шоу можуть виконавці з 14 років. Для цього не обов'язково бути професійним вокалістом та мати досвід виступів на сцені. На талановитих і натхненних любителів, які раніше співали лише для рідних чи зовсім ніколи не виступали перед публікою, також чекають продюсери.

Журі шоу "Співають всі!" / Фото: пресслужба

Співати учасники можуть у будь-якому жанрі, самостійно чи у складі вокального колективу. На грандіозну сцену телеканалу "Україна" виходитимуть представники різних музичних напрямків – професіонали та любителі, дорослі та діти – щоб вразити своїми співочими вміннями якнайбільше членів журі.

Розважальний проєкт з британського формату All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році та за короткий час завоював популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Україна стала вісімнадцятою державою, в якій виходить це музичне шоу.

