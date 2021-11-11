Чому Анджеліна Джолі не дивиться фільми зі своєю участю – зізнання акторки

Анджеліна Джолі пояснила, чому не дивимось фільми зі своєю участю / Фото: Getty Images
Якщо про особисте життя Анджеліна Джолі воліє не говорити з пресою , то про кіно не проти. В інтерв'ю на радіостанції Nova зізналася, що вона в основному не дивиться фільми зі своєю участю.
Є чимало моїх фільмів, які я насправді ніколи не бачила, бо мені подобається лише процес, – зізналася актриса.
До речі, нещодавно голлівудська зірка розповіла, як розлучення з Бредом Піттом вплинув на її кар'єру. Анджеліні Джолі довелося відмовитись від режисерської кар'єри.
Я люблю режисирувати, але в моїй родині відбулися зміни, які не дозволяли мені керувати знімальним процесом протягом кількох років. Мені потрібно було частіше бувати вдома, тож я повернулася до того, щоб займатися акторською роботою, – зізналася актриса.
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