Чому Анджеліна Джолі не дивиться фільми зі своєю участю – зізнання акторки

Анджеліна Джолі пояснила, чому не дивимось фільми зі своєю участю / Фото: Getty Images

Якщо про особисте життя Анджеліна Джолі воліє не говорити з пресою , то про кіно не проти. В інтерв'ю на радіостанції Nova зізналася, що вона в основному не дивиться фільми зі своєю участю.

Є чимало моїх фільмів, які я насправді ніколи не бачила, бо мені подобається лише процес, – зізналася актриса.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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До речі, нещодавно голлівудська зірка розповіла, як розлучення з Бредом Піттом вплинув на її кар'єру. Анджеліні Джолі довелося відмовитись від режисерської кар'єри.

Я люблю режисирувати, але в моїй родині відбулися зміни, які не дозволяли мені керувати знімальним процесом протягом кількох років. Мені потрібно було частіше бувати вдома, тож я повернулася до того, щоб займатися акторською роботою, – зізналася актриса.

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