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В оточенні Джолі зізналися, що насправді зараз відбувається в її особистому житті

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 жовтня, 09:38
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В оточенні голлівудської акторки розповіли, що вона вперше за довгий час після розлучення з Бредом Піттом стала відчувати себе щасливою
Анджеліна Джолі вирішила зайнятися своїм особистим життям
Анджеліна Джолі вирішила зайнятися своїм особистим життям / Фото: Getty Images

Останнім часом в ЗМІ активно обговорюють особисте життя Анджеліни Джолі. Акторку не раз помічали в компанії The Weeknd , а також днями папараці сфотографували її разом з ексчоловіком, актором Джонні Лі Міллером. Сама акторка ніяк не коментує чутки про своє життя. Але за словами її друзів, Джолі готова до побачень.

Анджеліна зараз так весело проводить час, вона просто надолужує згаяне. Вона дійсно насолоджується цими зустрічами . Її друзі давно не бачили її такою збудженою і енергійною, – розповіли в оточенні актриси в бесіді з Us Weekly.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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За словами інсайдера, після розлучення Анджеліна Джолі не була зацікавлена у стосунках довгий час, тому що присвячувала весь свій час дітям і кар'єрі.

Чому Джолі подала на розлучення з Піттом?

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса.

"Екси" виховують шістьох дітей – сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнят Вів'єн і Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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