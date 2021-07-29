Чому так багато сексу в українських кліпах? Відповідають режисери

Ми поспілкувалися з трьома кліпмейкерами – Германом Нєновим, Юрієм Двіжоном і Юрієм Катинським, і дізналися у них, чому в кліпах так багато відвертості і еротичного підтексту

Чому так багато сексу в українських кліпах? розповіли режисери / Фото: Сьогодні

Що буде, якщо ви вирішите подивитися сучасні кліпи на YouTube або увімкнете будь-який музичний канал на ТБ? Правильно, ви побачите яскраві фарби, стильний одяг, гарні кадри і, в більшості випадків, напівголі тіла наших зірок шоу-бізнесу, які красиво (і не дуже красиво) звиваються перед камерою. Мінімум одягу, максимум пристрасті, емоцій і...сексу.

Комусь оголені тіла і сексуальний підтекст не здаються чимось негативним, інші впевнені – такі меседжі в кліпах сучасних зірок ведуть до деморалізації суспільства. Або справа зовсім не в самій наготі, позах і характерних рухах, а в тому, яким чином це все подано глядачеві?

Кадр з кліпу MARUV / Фото: Скріншот з YouTube

Чому люблять відвертість, або тенденція "оголення"

У цьому питанні думки кліпмейкера і режисера-постановника Германа Нєнова і режисера Юрія Катинського збіглися: тенденції, як такої, немає – тренд на "секс" у відеороботах селебрітіс почався набагато раніше. А зараз він йде на спад.

Є й такі артисти, які навпаки стають більш одягненими, перестають грати на своїй сексуальності, виростають з неї. Коли ти роздягаєшся – найлегше привернути до себе увагу. Чи може артист зробити це красиво – вже друге питання, – каже Герман Нєнов.

Герман Нєнов / Фото: пресслужба

На думку Юрія Катинського, багато знаменитостей навпаки стали "одягатися" в кліпах, та й цензура в тому ж YouTube дає про себе знати – там нерідко блокується контент еротичного характеру.

Так, наші кліпи стають більш сміливими і відвертими – безперечно. Але не в плані голого тіла, а в своєму висловлюванні. Ті, хто бездумно роздягаються, як на мене, просто не мають що сказати публіці, – каже Юрій.

Кліпмейкер Юрій Двіжон упевнений – якщо є що показати, чому б не скористатися такою можливістю? За словами режисера, це цілком нормально і природно, що люди частіше звертають увагу на оголені тіла.

Аналізуючи навіть свій Instagram, я прийшов до висновку, що всі мої пости, на яких я без футболки, збирають більше лайків, ніж інші, в яких я просто ділюся своїми роботами, наприклад. Їжа і секс – одні з основних запитів будь-якої людини, і в цьому немає нічого поганого. Головне красиво і правильно це подати, не всім артистам це дано, – ділиться Двіжон.

Юрій Двіжон / Фото: facebook.com/Dvizhon

За ким останнє слово?

За словами Германа Нєнова, він ніколи не стане йти на поводі у артистів, але якщо артист не готовий роздягатися, то, звичайно, змушувати його це робити кліпмейкер не буде.

Якщо артист роздягається в кліпі, значить, він, як мінімум, несвідомо хотів цього і був до цього готовий. Навіть, якщо це була ідея режисера, то бажання дозрівало у артиста в голові, а готовність прийшла вже в тандемі з режисером! – каже Герман Нєнов.

За словами Юрія Катинського, оголене тіло артиста – це інструмент, яким дуже важливо вміти користуватися, щоб зуміти "донести певну думку" і розповісти історію глядачеві. І нерідко буває так, коли в кліпах лише "створюють видимість сексуальності".

А сексуальність – це не про тіло, а про харизму і самовідчуття людини. У поглядах, поведінці і вчинках її більше, ніж у відретушованій задниці, – запевняє Катинський.

Юрій Катинський / Фото: пресслужба

Юрій зізнається – він любить роздягатися і роздягати, але кожен раз при цьому шукає "характер і настрій", а хто саме запропонував додати еротичні елементи в кліп – не так важливо, головне – щоб режисер з артистом дивилися в одному напрямку.

Мій улюблений тип сексуальної енергії: чорний, магнетичний і в'язкий, як нафта. Тому я часто повертаюся до відьомських образів, таких як в кліпі Alina Tim "На Кубу". В цілому, від кого надходить пропозиція оголення в кадрі – справа ситуативна, – говорить режисер.

А от Юрій Двіжон каже, що багато і справді залежить від режисерів. Як приклад він навів свій кліп для Христини Соловій. Під час зйомок цієї відеороботи, за словами Двіжона, він умовив співачку додати сцену, де вона позує в напівоголеному вигляді.

Цей епізод я запропонував Христині сам, вона не відразу, але погодилася. Побачивши готовий монтаж кліпу і себе, впевнений, вона ні про що не шкодує, ну і, безсумнівно, її шанувальники оцінили цей момент теж, – ділиться Юрій.

Вплив Заходу?

Герман Нєнов згоден з думкою про те, що багато тенденцій приходять в Україну з-за кордону, зкорема із США і країн Західної Європи – на американських і європейських зірок шоу-бізнесу дорівнює мало не весь світ.

Всі ми орієнтуємося на Захід в тих чи інших тенденціях. Професіонал завжди переглядає західні шоу і відео, не стоїть на місці і займається саморозвитком. Я б не сказав, що зараз існує "мода" на оголені тіла, але українські артисти роздягаються все красивіше і красивіше, без перебору, без вульгарності, з певною емоцією і естетикою. І це чудово! – каже Ненов.

Кадр з кліпу Наді Дорофєєвої / Фото: Скріншот з YouTube

Юрій Катинській підкреслює, що голе тіло – це красиво і нормально, воно не повинно викликати асоціації із сексом або чимось непристойним.

Ми нарешті повертаємося до культурних початків і усвідомлень, що оголене тіло – це природно та красиво. Довгий час на наших територіях таке сприйняття було табуйованим, тому ми переймаємо цей досвід з країн, де погляди більш вільні і незаангажовані, – запевняє Юрій.

Юрій Двіжон додає, що тенденція "сексу" в кліпах могла прийти не тільки із Заходу, але і з російського шоу-бізнесу, який довгий час чинив вплив на український.

Кадри з кліпу Насті Каменських / Фото: Скріншот з YouTube

Відвертість – погано чи добре?

Герман Нєнов упевнений, що секс – це завжди добре за умови, що він знятий красиво, а не вульгарно. Схожої думки дотримується і Юрій Катинський:

"Добре" або "погано" може стосуватися тільки ідеї відеотворів. Це працює або не працює? Рухає в правильному напрямку або ускладнює зчитування? Якщо "відвертість" не дорівнює "вульгарність", то чому ні? – каже Юрій.



Кадр з кліпу Христини Соловій / Фото: Скріншот з YouTube

Юрій Двіжон додав ще одну цікаву думку: нашим зіркам варто було б бути відвертими не тільки в кліпах, але в інтерв'ю!

Мало хто відверто говорить про свою сексуальну орієнтацію, про залежність від наркотиків, алкоголю, психічні проблеми, депресії тощо. Бажаю, щоб наші зірки в цьому брали приклад у своїх західних колег. Голими сідницями або торсом з кубиками зараз нікого не здивуєш, а ось голою душею – 100% можна, – міркує Юрій.

Відвертість vs. вульгарність

Герман Нєнов запевняє, що головне в кліпі – це художній задум, а "секс заради сексу", за словами режисера, позбавляє кліп особливого сенсу. Відмінний приклад красивої сексуальності в кліпах, на думку кліпмейкера, це роботи Дженніфер Лопес.

Кадр з кліпу Дженніфер Лопес / Фото: Скріншот з YouTube

Юрій Двіжон упевнений, що цьому питанні все залежить від артиста, а Юрій Катинській радить завжди ставити одне запитання: "А навіщо це потрібно?" Юрій привів як приклад фінальну сцену оргії в фільмі "Парфумер", де такий епізод був необхідний за задумом автора.

Висновки

Ось, що ми зрозуміли, поспілкувавшись з режисерами на таку пікантну тему:

багато хто даремно вважає, що саме зараз в українських кліпах занадто багато відвертого контенту – така тенденція почалася давно, і, на думку кліпмейкерів, вона навіть йде на спад;

найголовніше – красиво показати оголене тіло і будь-які інші еротичні моменти у відеороботі, але не у всіх сьогодні це виходить;

оголене тіло – інструмент для залучення уваги, яким важливо вміти правильно користуватися;

багато українських режисерів (і не тільки) при створенні творчих проєктів дійсно орієнтуються на Захід, де тема сексу і образ оголеного тіла не є чимось ганебним;

головне в кліпі – художній задум, а не секс заради сексу.

Дякуємо режисерам за цікаві думки і сподіваємося, що українські артисти в тандемі з кліпмейкерами в майбутньому робитимуть все якомога більш якісний продукт, адже нам уже є ким і чим пишатися!

Нагадаємо, Тіна Кароль вперше показала уривок невиданого кліпу, який зняв Алан Бадоєв. Раніше Аліна Гросу випустила кліп, де референсом для її образів стала Круелла з фільму з Еммою Стоун.