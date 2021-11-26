Чому у Злати Огнєвіч немає чоловіка та дітей – відповів батько співачки

Батько Злати Огнєвіч розповів, чому його дочка не має своєї сім'ї / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Колаж: Сьогодні

Під час спілкування з Максимом Тарапатою батько Злати Огнєвіч, Леонід Григорович, відверто висловив свою думку стосовно особистого життя своєї доньки.

Як каже батько співачки, у 35-річної Злати поки що немає чоловіка та дітей через те, що вона активно займається кар'єрою, а це не влаштовувало її минулих залицяльників.

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Головне – це її музична кар'єра. Був у неї серйозний хлопчик, навчався у Глієра (Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра – Ред.). Артистку в ній не бачив. Він бачив Злату більше як маму, що народжує дітей, що стоїть біля плити. Вона вирішила, що будуватиме кар'єру. Ще були, наскільки я знаю, відносно серйозні стосунки. У тому випадку чоловік не зрозумів, що в неї головне у житті, він хотів підкорити собі Злату, – поділився Леонід Григорович.

Скріншот: відео

Проте і сама Злата, і її родичі запевняють, що зараз Злата повністю готова до сім'ї та дітей і дуже хоче цього.

Раніше Злата Огнєвіч неодноразово зізнавалася, що перебувала у різних стосунках, зокрема в тих, де був присутній аб'юз з боку чоловіка. На шоу "Холостячка-2" Злата сподівається збудувати реальні стосунки і в майбутньому створити сім'ю.

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